Пострадавшими от финпирамиды «Финико» на данный момент считают себя несколько десятков жителей Костанайской области

Пострадавшими от действий создателей финансовой пирамиды на данный момент считают себя несколько десятков жителей Костанайской области. В полицию поступила коллективное заявления от людей, вступивших в инвестиционное предприятие «Финико» в последние недели её существования.

Сотрудники следственного управления областного полицейского департамента рассказали, какие схемы были придуманы создателями пирамиды, и каких сумм лишились вступившие в неё вкладчики. Уголовное дело по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой» сейчас расследуется сотрудниками следственного управления Департамента полиции региона. Предприятие, в которое заманивались граждане, называлось «Финико». Фигурантами дела являются создатели и руководители территориального подразделения компании по Костанайской области.

«На территории Костаная было зарегистрировано 4 офиса, по крайней мере установленных, куда, различные рекламы в соцсетях, приглашали граждан для вступления в финансовую пирамиду, для того, что бы они вкладывали деньги. В данной финансовой пирамиде существовали различные программы», — сообщил сотрудник следственного управления ДП Костанайской области Ермек Орымбаев.

Одна из программ, например, называлась «Кэшбек». Человек, приглашенный для участия в деятельности компании, вкладывал средства, и ему, ежедневно, поступало некоторое количество денег. По другой программе предлагалось приобрести квартиру за 35% от стоимости.

«То есть, при вложении 35% от стоимости квартиры, через четыре месяца можно было получить полную стоимость квартиры. Также была программа приобрести автомобиль за 35% от стоимости по тем же правилам. Получается, 35% от стоимости вы вкладываете, и, через четыре месяца вы получаете полную стоимость автомобиля», — говорит Ермек Орымбаев.

Также погашались кредиты, взятые в банках. Человек вносил в компанию 35% от финальной суммы займа, и через 10 месяцев получал деньги на полную выплату. Главное, необходимо было вовлекать в «Финико» новых людей. В итоге, в полицию поступило коллективное обращение от граждан, которые посчитали себя обманутыми.

«Самостоятельная работа была проведена по переводам банковских счетов, которые мы выявили, но теперь, сложность в том, что все потерпевшие, многие, нарочно передавали денежные средства. И, после этого, мы подали в СМИ, разместили сообщение о том, что мы устанавливаем потерпевших, и необходимо обратится в Департамент полиции», — говорит сотрудник.

На данный момент пострадавшими от «Финико» считаются девять десятков жителей Костанайской области, вступивших в пирамиду перед её закрытием в июле 2021-ого года. Размер вложений пострадавших варьируется от 500-600 тысяч, до 20-30-и миллионов тенге.

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