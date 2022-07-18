USD 480.37
EUR 482.15
RUB 8.35
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Пострадавшими от финпирамиды «Финико» на данный момент считают себя несколько…

Пострадавшими от финпирамиды «Финико» на данный момент считают себя несколько десятков жителей Костанайской области

Пострадавшими от действий создателей финансовой пирамиды на данный момент считают себя несколько десятков жителей Костанайской области. В полицию поступила коллективное заявления от людей, вступивших в инвестиционное предприятие «Финико» в последние недели её существования.

Сотрудники следственного управления областного полицейского департамента рассказали, какие схемы были придуманы создателями пирамиды, и каких сумм лишились вступившие в неё вкладчики. Уголовное дело по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой» сейчас расследуется сотрудниками следственного управления Департамента полиции региона. Предприятие, в которое заманивались граждане, называлось «Финико». Фигурантами дела являются создатели и руководители территориального подразделения компании по Костанайской области.

«На территории Костаная было зарегистрировано 4 офиса, по крайней мере установленных, куда, различные рекламы в соцсетях, приглашали граждан для вступления в финансовую пирамиду, для того, что бы они вкладывали деньги. В данной финансовой пирамиде существовали различные программы», — сообщил сотрудник следственного управления ДП Костанайской области Ермек Орымбаев.

Одна из программ, например, называлась «Кэшбек». Человек, приглашенный для участия в деятельности компании, вкладывал средства, и ему, ежедневно, поступало некоторое количество денег. По другой программе предлагалось приобрести квартиру за 35% от стоимости.

«То есть, при вложении 35% от стоимости квартиры, через четыре месяца можно было получить полную стоимость квартиры. Также была программа приобрести автомобиль за 35% от стоимости по тем же правилам. Получается, 35% от стоимости вы вкладываете, и, через четыре месяца вы получаете полную стоимость автомобиля», — говорит Ермек Орымбаев.

Также погашались кредиты, взятые в банках. Человек вносил в компанию 35% от финальной суммы займа, и через 10 месяцев получал деньги на полную выплату. Главное, необходимо было вовлекать в «Финико» новых людей. В итоге, в полицию поступило коллективное обращение от граждан, которые посчитали себя обманутыми.

«Самостоятельная работа была проведена по переводам банковских счетов, которые мы выявили, но теперь, сложность в том, что все потерпевшие, многие, нарочно передавали денежные средства. И, после этого, мы подали в СМИ, разместили сообщение о том, что мы устанавливаем потерпевших, и необходимо обратится в Департамент полиции», — говорит сотрудник.

На данный момент пострадавшими от «Финико» считаются девять десятков жителей Костанайской области, вступивших в пирамиду перед её закрытием в июле 2021-ого года. Размер вложений пострадавших варьируется от 500-600 тысяч, до 20-30-и миллионов тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Мужчина прыгнул с моста — ДП Костанайской области
Следующая новость

Катер, в котором находились 24 человека, затонул на водохранилище