Построить детский сад на месте Наримановского рынка — предложение акима Костаная

Сегодня в акимате Костаная обсудили несколько вопросов. В фокус внимания попал Наримановский рынок.

«Я не говорю, что мы прям сейчас приступим и начнем всех выгонять. Но уже надо думать, облик города портится. В этом виде, в котором он сегодня есть, он был 50 лет тому назад такой, там ничего не поменялось, кроме киосков и так далее, стены все те же самые Наримановского рынка. Он занимает более гектара. Я почему говорю, это просто к размышлению. Не сейчас, что мы займемся прямо. Но к размышлению, возможно, там можно построить детский сад, которого не хватает в этом районе», — сказал на совещании Марат Жундубаев.

Так как земля, на которой стоит рынок, государственная, то особых проблем, если решение о сносе рынка будет принято, не возникнет. И если на работающих базарах приходится наводить порядок, то создания новых стихийных можно не допустить. Временные киоски и несанкционированная торговля не должны портить облик улиц в Кунае, Аэропорту и Береке.

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