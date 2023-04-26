Построят и больше не будут. Сколько арендного жилья возведут в Костанайской области?

В Костанайской области будет построено почти 26 тысяч квадратных метров арендного жилья без права выкупа. Это в Федоровском районе и районе Беймбета Майлина, так же выделены деньги на реконструкцию пяти зданий под арендное жилье для медицинских работников в пяти районах в Камыстинском, Наурзумском, Джангельдинском районах, Лисаковске и Аркалыке.

И больше, как отмечают в управлении строительства, арендное жилье строить не будут.

«В концепции жилищного строительства не предусмотрено арендное жилье, поэтому в настоящее время строится только кредитное жилье. Квартиры, которые будут приобретаться для населения, они будут являться арендным жильем, очередник, который стоял на арендное жилье им и будут приобретаться», — говорит заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Динара Ихласова.

Решение о приобретение квартир было принято в феврале этого года. Из бюджета было выделено 1,7 млрд тенге на приобретение 183 квартир для обеспечения жильем социально-уязвимых слоев населения из расчета не более 9,6 млн тенге за квартиру. Причем жилье приобретут практически все районы и города области. Больше всего в Костанае- это 40 квартир и Рудном — 20 квартир.

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