Поступают экстренные сообщения о студентах, заболевших корью в Костанае

Представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля отмечают резкий рост заболеваемости корью именно в декабре. Если в ноябре в регионе было зарегистрировано 32 случая, то за 7 дней этого месяца — уже 27.

Всего же в Костанайской области уже 152 человек больны корью. Больше всего в Костанае — это 100 случаев. Причем почти 60 процентов из них — непривитые граждане.

«Вакцинация является единственно эффективным способом защиты от кори. Вспышку нельзя остановить, не вакцинировав все восприимчивое население, потому что корь высоко контагиозное заболевание. 100 процентов . Корь достаточно опасное и серьезное заболевание, которое может закончиться летальным исходом или тяжелыми осложнениям, такими как пневмония, энцефалит и панэнцефалиты», — говорит заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим Досумова.

Так же, в департаменте санэпидконтроля отмечают, что в конце ноября стало известно о шести экстренных извещениях о диагнозе «корь» среди студентов КРУ им. Ахмета Байтурсынова. Корь подтвердилась лабораторно в двух случаях, в одном диагноз снят, оставшиеся три еще обследуются. Как пояснили специалисты, заболевшие — студенты из разных групп и факультетов, и большинство из них проживают в общежитии по ул. Пушкина. Сейчас все инфицированные изолированы и госпитализированы в инфекционное отделение областной больницы. Так же санврачи отмечают, что 64 процента среди общего количества заболевших по области корью — это дети до 14 лет.

«К сожалению, встречаются тяжелые заболевания среди детей. На данный момент стационарное лечение у нас получают 5 детей. Состояние крайне степени тяжести. На полученное лечение дети хорошо реагируют. Хочется отметить, что все пятеро они не вакцинированы», — отмечает заместитель руководителя областного управления здравоохранения Куат Альмагамбетов.

В связи со вспышкой кори по всему Казахстану, принято решение о проведении дополнительной массовой иммунизации детей с 6 месяцев и старше, также прививаются и медицинские работники. До конца года в Костанайской области должны получить прививки против кори почти 5 тысяч человек. Сейчас привита примерно половина из этого числа.

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