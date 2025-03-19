Ситуация в Костанае остаётся стабильной, критической обстановки нет. Городские службы работают в усиленном круглосуточном режиме, оперативно реагируя на все обращения. Об этом сообщает пресс-служба акимата Костаная.

Основные силы сосредоточены на предотвращении подтоплений и постоянном мониторинге паводкоопасных районов.

В городе установлены круглосуточные гидропосты в районах «Костанай-2», ж.м. «Дружба», СО «Дорожник», «Текстильщик» и «Садовод», организовано круглосуточное дежурство. С 14 марта отработано 39 обращений от жителей. Поступают обращения по подтоплению улиц и приближению воды к дворам, однако фактов затопления жилых домов и построек нет. Под особым контролем находится район «Костанай-2».

В помощь социально уязвимым гражданам организована работа по очистке дворовых территорий. Основной объём работ выполняют сотрудники коммунальных организаций и ЧС. К ним присоединились волонтёры, среди которых курсанты Костанайской Академии МВД. Всего в работах задействовано 550 человек, благодаря совместным усилиям уже очищено более 240 дворов города.

Отметим, что за всю зиму вывезено 637,9 тысяч кубометров снега.

В рамках противопаводковых мероприятий сформирована группировка сил и средств численностью более 400 человек и 396 единиц техники, включая 22 мотопомпы, 7 водооткачивающих насосов, 21 андижанец, 138 самосвалов, 38 ассенизаторов, 71 трактор, 58 погрузчиков, 25 экскаваторов, 14 кранов и 31 автогрейдер.

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