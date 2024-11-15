Укрепление тенге в начале года во многом стало результатом действий Нацбанка, однако дальнейший рост нацвалюты выглядит ограниченным. Такое мнение в комментарии LS высказал экономист Вячеслав Додонов.

Дедолларизация резервов сыграла ключевую роль

Анализируя динамику пары USD/KZT, эксперт отметил несколько факторов. Один из них — дедолларизация международных резервов, которая, по его словам, в прошлом году была недооценена аналитиками.

В течение 2025 года Нацбанк сокращал долю долларовых активов в золотовалютных резервах, наращивая вложения в золото. В результате валютная часть резервов снизилась с $22 млрд в начале года до $18 млрд к его завершению.

Для покупки золота регулятор продавал валюту в рамках операций «зеркалирования». Общий объём таких продаж в 2025 году составил $6,6 млрд, что способствовало укреплению тенге.

Борьба с инфляцией и трансферты из Нацфонда

Ещё одним фактором эксперт назвал высокую инфляцию и необходимость её сдерживания. Укрепление нацвалюты, по его словам, снижает стоимость импорта, который существенно влияет на индекс потребительских цен.

Кроме того, значительные трансферты из Нацфонда также требовали продажи долларов, увеличивая предложение американской валюты на рынке.

По мнению Додонова, совокупность этих операций временно нивелировала традиционные факторы формирования курса, включая ухудшение платежного баланса в 2025 году — снижение профицита торгового баланса и рост отрицательного сальдо текущего счёта.

Резкого ослабления не ожидается

Экономист считает, что резкого падения тенге не произойдёт, если не случатся экстраординарные события. Однако в течение года возможна плавная коррекция курса.

Он также обратил внимание на негативные последствия чрезмерного укрепления валюты. В частности, в 2025 году была зафиксирована отрицательная реальная доходность пенсионных активов. Доходность накоплений, управляемых Нацбанком, составила 7,43% при инфляции 12,30%. Одним из факторов стала отрицательная курсовая переоценка из-за укрепления тенге.

Среди других последствий — снижение тенговой выручки экспортеров и налоговых поступлений.

Возможная точка разворота

По мнению эксперта, перелом в динамике USD/KZT может произойти после стабилизации инфляции. При этом он отмечает, что в текущем году объём трансфертов из Нацфонда в бюджет значительно ниже прошлогоднего, что работает в пользу доллара.

Тем не менее ослабление, вероятно, будет плавным и контролируемым, чтобы не спровоцировать новый виток инфляции.

С начала года тенге заметно укрепился: если 5 января средневзвешенный курс USD/KZT на KASE составлял 511,37 тенге за доллар, то накануне он снизился до 489,77 тенге.

