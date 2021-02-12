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Потеплеет. Какой будет погода 13 февраля в Костанае

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В Костанае 13 февраля ожидается переменная облачность.

Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

Ожидается температура ночью -14 градуса, днём +1 градус.

Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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