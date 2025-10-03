Прогноз погоды по Казахстану на 4-6 октября представили синоптики Казгидромета.

В ближайшие дни большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона с которым ожидается ясная погода без осадков. Лишь на севере, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, туман, на востоке – гололед, на юго-западе, юге – пыльная буря.

В северных регионах ожидается постепенное повышение температур ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5-15 тепла. На востоке ожидается ночью понижение до 3-13 мороза, днем колебание от 3-11 тепла до 5 мороза-5 тепла. На юго-востоке республики в ночные часы сохраняются заморозки 1-3 градуса. На остальной территории прогнозируются небольшие колебания температур, однако значительных изменений не ожидается.

