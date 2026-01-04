В ближайшие сутки в Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, ночью на западе и севере региона прогнозируются снег и метель, днём снег и метель сохранятся, местами ожидается гололёд.

На западе, севере и юге области возможен туман. Ветер юго-западный 9–14 м/с, ночью на западе и севере области, а также днём по региону порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов мороза, на востоке области — до 18 градусов ниже нуля. Днём ожидается 3–8 градусов мороза.

Погода в Костанай

В областном центре прогнозируется облачная погода , утром и днём — снег и метель, возможен туман. Ветер юго-западный 9–14 м/с, днём порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в Костанае ночью составит 12–14 градусов мороза, днём — 4–6 градусов ниже нуля.

Жителям и водителям рекомендуется учитывать погодные условия, соблюдать осторожность на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок.

Кто останется без электричества в Костанае? Костанайская городская электросеть ТОО ЭПК-forfait сообщает о проведении плановых ремонтных работ на трансформаторных подстанциях и...

Фейки о вакцинах: официальная позиция Минздрава Министерство здравоохранения Республики Казахстан выступило с официальным опровержением распространяемой в социальных сетях информации о якобы...