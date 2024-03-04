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Потепление до +15 градусов. Прогноз погоды на 5-7 марта

Фотография для новости Потепление до +15 градусов. Прогноз погоды на 5-7 марта

pixabay.com

Прогноз погоды по Казахстану на 5-7 марта озвучили синоптики Казгидромета. 

5-6 марта большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и севере страны прогнозируется снег.

7 марта под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки, в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра за исключением восточных регионов страны.

По Казахстану ожидается туман.

Что же касается температурного фона ожидается небольшое повышение и столбики термометров днем 7 марта достигнут отметки в северной половине Казахстана 0-5 мороза, в южной 5-15 тепла.

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