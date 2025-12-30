Аким Костаная Марат Жундубаев рассказал о ключевых направлениях развития города в 2026 году. Первым в списке приоритетов обозначен микрорайон Береке, где продолжается масштабное жилищное строительство.

В настоящее время в микрорайоне за счёт бюджетных средств возводятся 16 многоквартирных жилых домов. Уже введены в эксплуатацию пять домов, ещё три планируется сдать в следующем году.

Узкие улицы тормозят развитие

При этом, как отметил глава города, развитие Береке не первый год сдерживает инфраструктурная проблема — узкие внутриквартальные проезды, которые приводят к заторам и пробкам.

По словам акима, изначально улицы проектировались шириной от 4 до 7 метров, без достаточного количества парковочных мест. В связи с этим было принято решение о корректировке проектных решений.

Корректировка ПСД и новые сроки

Как сообщил Марат Жундубаев, городские власти уже прошли этап пересмотра проектно-сметной документации.

Ожидается, что в апреле будет получено положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной ПСД. Реализация обновлённого проекта потребует дополнительного финансирования, однако, по словам акима, позволит решить проблему комплексно.

Решение — до конца 2026 года

В акимате рассчитывают, что после утверждения документации работы по расширению проездов и улучшению транспортной доступности микрорайона будут завершены до конца 2026 года.

Власти подчёркивают, что, несмотря на потерянный год, корректировка позволит избежать точечных решений и создать комфортную городскую среду для жителей активно застраиваемого микрорайона.

