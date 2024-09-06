Потеряли время из-за дождей. Успевают ли в Костанае вовремя отремонтировать дороги?

В этом году в Костанае проходит обширная кампания по ремонту дорог. По плану обновить дорожное покрытие на 38 улицах. Там проводится средний ремонт. Пока что, работы полностью завершились только на 34 улицах города.

В списке тех, где ремонт еще идет: ул. Лермонтова, ул.Тобольская, ул.Арыстанбекова и ул. Баймагамбетова. Последняя является одной из крупных артерий города. Ее протяженность составляет 2 километра 700 метров. К ее ремонту приступили в начале июля.

«Дожди да, повлияли на ход строительства. Заливало дорогу из-за этого строители-дорожники не могли приступить к выполнению там следующих работ по установке бордюра, по работе с основанием. По укладке асфальта были моменты. Ориентировочно недели 2 мы потеряли из-за дождей, но идем согласно графику», — говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингис Омаров.

Здесь планировалось разделить работы в 3 этапа. На этой улице должны были появиться новые бордюры, провестись ресайклирование основания дороги и положить 2 слоя асфальта — нижний и верхний. На сегодня объект готов на 70%. Однако, помимо обильных дождей наблюдается и понижение температуры, что тоже может сказаться на продолжительности ремонта.

«Согласно стандартам, в весеннее время года асфальт укладывается при +10 градусах. В осеннее время до +5 ограничения. Есть присадки дополнительные, если например, бывает, что не успевают, добавляют присадки в асфальто-бетонную смесь, позволят до нуля класть — это ограничение. В минус класть нельзя», — отметил Чингис Омаров.

Срок у строителей по договору до 1 октября, но Чингис Омаров отметил, что они закончат немного раньше и пока все работы идут согласно графику. Мы решили узнать, что думают костанайские водители по поводу грандиозного ремонта дорог и заметили ли они улучшения на улицах города.

«Честно говоря, как городской житель, не особо доволен дорогами. Потому что, «кочка на кочке», постоянно приходится ходовую часть делать, вот, за запчастями приехал. Именно по городу, дороги в очень плохом качестве».

«Красавчики! Даже в проулке у бабушки сделали асфальт, хорошо! Нормальные дороги, меня устраивают».

«Есть улица Строительная, там давно пора сделать ремонт. А в целом, улица, на которой я живу, там ремонт уже делали. Плюс, есть еще улицы, которые постоянно ремонтируют, что тоже непонятно».

«А так, в целом да, дороги нуждаются в ремонте. Не везде захватили. Я понимаю, что бюджета не хватает, работать над этим надо».

Всего на ремонт в текущем году выделили больше 3 млрд тенге. А в планах на ремонт в следующем году стоят 40 улиц на предварительную сумму в 2.6 млрд тенге.

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