Потерявшая миллионы жительница Костаная оказалась Героиней Соцтруда

Алевтина Ивановна Кузьмина и подумать не могла, что с ней случится подобное. Говорит, сама не поняла, как оказалась в ловушке мошенников.

Алевтина Ивановна личность известная. В 1981 году она удостоена государственной награды в СССР Героиня Социалистического труда — высшая степень отличия за труд. Она была лучшей дояркой. Как вспоминает Алевтина Кузьмина, разговор с мошенниками был настолько правдоподобным, что сомнений у нее не возникло. Ведь позвонили на домашний телефон и её называли по имени и отчеству. На том конце провода мужчина представился полицейским и сообщил, что дочка ее знакомой стала виновницей ДТП. Чтобы избежать наказания, нужно срочно отдать полицейским деньги. Женщина отдала прибывшему курьеру первые четыре миллиона. Далее поступил еще один звонок.

«Она говорит, мне срочно надо, теперь это, на операцию за границу ехать. Короче вот так она ответили. И девочка говорит в тяжелом состоянии. Ну и вот, нужны деньги. И я вот на это пошла. Думаю чтоб выручить»,- говорит жертва мошенников Алевтина Кузьмина.

В итоге после всех звонков и трех визитов курьера пенсионерка лишилась 13 миллионов тенге. По словам женщины, копила она их всю свою жизнь. Боясь, что деньги исчезнут со счета в банке, хранила по старинке, как говорится, под подушкой.

Таких отзывчивых и доверчивых в Костанайской области не мало. Десятки жителей региона уже стали жертвами мошенников. Чтобы люди не попадались на их уловки, полицейские проводят работу, в том числе расклеивают предупреждающие об опасности объявления, проводят профилактические беседы и рассылают информацию по общедомовым чатам. Помимо телефонных, активно продолжают обманывать людей и интернет-мошенники. С начала года в области зарегистрировано 650 таких фактов. В последнее время самый популярный способ обмана — это покупка через интернет-приложения и сайты.

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