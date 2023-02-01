Нескольких потерпевших по делу о взрыве в костанайском оружейном магазине допросили в суде. Среди них родственники погибших работников спецпредприятия, жители соседних домов, владельцы бизнеса, расположенного рядом.

Взрыв в магазине «Оружейная палата» в Костанае произошел 3 сентября прошлого года. В результате загорелись рядом стоящие одноэтажные здания магазина с переходом огня на кровлю ближайших зданий СТО, столовой, на предварительной площади более 2000 кв.м. Подсудимый по делу, которое рассматривается в костанайском городском суде, — руководитель ТОО «Сатурн 2012», и магазина «Оружейная палата», Сергей Бескровный. Обвинения ему предьявлены по статье «Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия и смерть четырех лиц». В суде преступили к допросу потерпевших. Их много. Одним из первых вопросы были заданы женам погибших работников магазина. Муж Натальи Неводничей Александр был продавцом-консультантом. Работал в магазине не первый год. Был охотником. Умел обращаться с оружием и боеприпасами.

«Товары, знаю, что, вот приходили патроны, они сами их разгружали. Такого ничего. Коллектив у них, вроде, нормальный был. Междусобой они, как-то, друг друга подменяли, не подставляли. Вроде, сплоченный коллектив был», — говорит потерпевшая Наталья Неводничая.

Примерно то же говорит о работе погибшего супруга и Дарья Ефимова. Её муж, консультант рыболовного отдела, также был охотником, и после работы, насколько ей известно, они с коллегами собирались отправиться на открытие сезона, но планы были нарушены трагедией. И Неводничая и Ефимова, узнали о ней только через несколько часов после происшествия. А владелец соседнего с Палатой строения, Вартан Мегерьян, в момент взрыва находился дома. Рассказывает, что стены задрожали, и он подумал, что что-то произошло у него во дворе. Выбежав с семьей, и зашедшим в гости другом на улицу, он увидел пожар, и пытался защитить свое жильё, и находящуюся здесь же торговую точку от огня, с помощью дворового водопровода и шлангов.

«Когда тушили, я заметил, что СТО «ЮГ» уже горел. Потом, мы тушили-тушили, потом,когда пламя, ветер поменялся, перешел на мое здание, и нас тогда вытеснили соотвествующе органы и пожарные»,- вспоминает потерпевший Вартан Мегерьян.

В пожаре Вартан потерял жильё, часть товара. Он торгует газо-баллонным оборудованием. На вопрос адвоката мужчина ответил, что иск подсудимому пока не заявлял.

Кстати, в начале заседания адвокаты хоадатайствовали о прикреплении к делу еще одного иска, от предприятия, которое заключило с магазином договор на поставку и реализацию пыжей для патронов и пороха. Сообщается, что в результате неисполнения двух обязательств, было потеряно 66 миллионов тенге. Изначально ущерб, нанесенный владельцам соседних с магазином зданий, и учредителю ТОО, был оценен в 395 миллионов тенге.

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