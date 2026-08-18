Потом автолюбители пишут иски»: аким Костаная потребовал вовремя спиливать опасные деревья





В Костанае необходимо своевременно проводить санитарную обрезку деревьев и удалять сухостой, который может представлять опасность для людей и автомобилей. На этом акцентировал внимание аким города Марат Жундубаев.

По его словам, с просьбами привести деревья в порядок обращаются и сами жители Костаная. Глава города отметил, что ответственным специалистам необходимо активнее принимать решения, особенно если старые и сухие ветви могут упасть во время сильного ветра или другой непогоды.

— Сухостой, те деревья, которые угрожают жизни наших людей, они должны быть соответственно удалены. Не надо жалеть. Вот у нас боятся: завтра «ой, нам напишут, если спилю, оштрафуют» и так далее. Оформляйте через ЖКХ. Есть зелёная комиссия. Оформляйте разрешения и всё это делайте, — сказал Марат Жундубаев.

Отдельное внимание аким обратил на деревья, расположенные возле многоквартирных домов. В таких случаях, по его словам, отделам ЖКХ и жилищных отношений необходимо работать совместно.

Жундубаев также напомнил о случаях, когда деревья падают на припаркованные автомобили, после чего владельцы машин требуют возмещения ущерба.

— Деревья падают на машины. Потом автолюбители пишут на ЖКХ судебные иски — возместить. Почему? Потому что вы это дерево не спилили вовремя, — отметил аким.

Глава города поручил своевременно оформлять необходимые разрешения через зелёную комиссию и проводить работы с потенциально опасными деревьями.

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