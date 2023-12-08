Поторопитесь! Из-за понижения температуры ограничивают движение на трассах Костанайской области

Сообщение распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

8 декабря с 18.00 часов в связи с понижением температуры воздуха вводится ограничение движения на а/д республиканского значения по всем направлениям для общественного и грузового дизельного автотранспорта.

В связи с понижением температуры воздуха (сильными морозами) с 20:00 часов 08 декабря 2023 г. закрываем движение на а/д 1. А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 340-377 от г. Аркалык до гр. Акмолинской области,

2. Р-36 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 8-232 от г. Тобыл до гр. Акмолинской области,

3. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 556-729 от г. Тобыл до гр. Северо-Казахстанской области,

4. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 418-539 от п.Карабалык до г.Костанай,

5. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-404 от гр. Северо-Казахстанской области до г. Тобыл

6. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 234-593 км от г.Рудный до гр.Актюбинской области 7.«Денисовка-Житикара-Мюктиколь-Граница РФ»

для дизельного и общественного транспорта.

Областные а/д: грузового, дизельного и общественного автотранспорта

1)​Костанай–Введенка — 8-97 км;

2)​Красная Пресня – Звериноголовское – 0-56 км;

3)​Карасу-Б. Чураковка – 0-114 км;

4)​Айет-Варваринка–граница РФ- 0 -40 км;

5)​Тобол-Айет—Красносельсеой-Набережное – 0-45 км;

6)​Житикара-Камысты-Ливановка – 0-48 км, 56-71,3 км;

7)​Адаевка-Уркаш—Аралколь – 0-110 км;

8)​Рудный-Каячары-Федоровка – 0-82,7 км;

9)​Аулиеколь-Жалдама 0-257 км;

10)​Аулиеколь-Москалевка 0-52 км;

11)​Аулиеколь-Диевка 0-50 км;

12)​Лисаковск—Каиндыколь-Арка 0-71,8 км;

13)​Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км;

14)​Тобыл—Садчиковка-Сергеевка 0-46 км;

15)​Подъезд к с. Загаринка 0-17 км;

16)​Подъезд к с. Архиповка 0-12 км;

17)​Пресногорьковка-Белоглинка—Воскресеновка 0-46 км;

18)​Узунколь-Сарыколь 0-79 км;

19)​Сарыколь-Б.Дубравы 0-56 км;

20)​Обход г. Рудный 0-9 км;

21)​Караменды-Раздольное-Аралколь 0-128 км.

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