Поторопитесь заменить удостоверение личности — Правительство для граждан

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По словам Первого заместителя председателя правления, госкорпорации Суйениша Абдильдина, часто клиенты обращаются в ЦОН уже после окончания сроков действия документа.
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Однако, согласно Кодексу «Об административных правонарушениях» проживание граждан Республики Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность, свыше одного месяца влечет штраф в размере 7 МРП. Правительство для граждан рекомендует казахстанцам чаще «заглядывать» в документы и менять удостоверение личности, не дожидаясь истечения срока его действия.
«Заменить удостоверение личности можно в любом ЦОНе независимо от места прописки. Необходимо лишь предъявить старый документ и оплатить госпошлину в размере 0,2 МРП. Новый документ будет готов в течение 15 рабочих дней. По желанию можно ускорить срок изготовления удостоверения от одного до пяти рабочих дней за дополнительную плату», – уточнил Суйениш Абдильдин.
Также спикер отметил, что удостоверение личности выдается казахстанцам с 16-летнего возраста. За первым документом в ЦОН подростку необходимо обращаться вместе с одним из родителей. При оформлении иметь при себе свидетельство о рождении, паспорт (при его наличии) и оплатить госпошлину.
Граждане, сменившие фамилии или имя в свидетельстве о рождении, фамилию в связи с заключением/расторжением брака также должны своевременно заменить удостоверение личности.
Отметим, госуслуги по выдаче документов, удостоверяющих личность, предоставляют сотрудники миграционной полиции, которые также работают в ЦОНах.
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