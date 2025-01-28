На сколько увеличатся цены в Казахстане при планируемом повышении налога на добавленную стоимость, ответил министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает informburo.kz

«Мы пока не определились, какая будет ставка (НДС. – Авт.): от 16 до 20%. Но это безусловно повлияет (на цены. – Авт.), в разных отраслях по-разному повлияет. Средняя нагрузка на предприятия, мы считали, даст всего 4%. Это на само предприятие. Конечный потребитель безусловно оценит на себе повышение цены. Оно будет. Мы коридор инфляции считали, увеличение может быть до 4%. Это увеличение нам необходимо нивелировать тем, что эти дополнительные финансовые ресурсы прежде всего должны пойти на развитие реального сектора экономики», – сказал Жумангарин на брифинге в правительстве.

При этом, считает министр, казахстанских бизнес, который работает на внутреннем рынке, станет более конкурентоспособным.

Конечную сумму ставки НДС озвучат до 15-20 февраля.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.