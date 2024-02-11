Потребители платили по завышенной ставке за тепло в Костанайской области

По акту надзора прокуратуры Житикаринского района антимонопольным органом приняты меры по снижению тарифа на теплоснабжение, производимое ГКП «Житикаракоммунэнерго». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.

В частности, в деятельности коммунального предприятия надзорным органом установлены факты не включения 170 млн тенге бюджетных средств, выделенных на сокращение стоимости тарифа.

Несмотря на меры поддержки, тариф на теплоснабжение был необоснованно завышен.

По указанным нарушениям прокуратура внесла акт надзора, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены и с 1 февраля 2024 года снижен размер тарифа для населения на теплоснабжение из расчета за 1 Гкал с 6 254,17 тенге до 6 129,74 тенге, а для предпринимателей – с 12 826,45 тенге до 11 428,44 тенге.

Тем самым в результате снижения тарифа на теплоснабжение защищены права свыше 11 тысяч потребителей, включая и 315 предпринимателей.

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