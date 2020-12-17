Потребителям коммунальных услуг о правилах получения технических условий

На сегодняшний день существуют Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан 13 августа 2019 года № 73 (далее – Правила) в которых предусмотрен порядок выдачи технических условий потребителям коммунальных услуг, сообщает Департамент комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области

Так, согласно Правилам, под техническими условиями понимаются – технические требования, необходимые для подключения к сетям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения в целях равного доступа потребителей к регулируемым услугам (товарам, работам).

Технические условия выдаются для подключения к сетям (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения) субъекта естественной монополии (далее — СЕМ) или увеличения объема регулируемой услуги.

Для начала, за получением технических условий и результата его рассмотрения, за исключением выдачи технических условий на подключение объектов строительства к сетям СЕМ, Вам необходимо обратиться в Государственную корпорацию, посредством веб-портала «электронного правительства» или канцелярию СЕМ. При обращении для получения технических условий, заявка заполняется по форме, и прилагаются соответствующие документы по перечню, указанных в Правилах.

Необходимо отметить, что при обращений за услугой по выдаче и переоформлению технических условий непосредственно к СЕМ плата не взимается, однако при обращении в Государственную корпорацию с потребителя взимается плата за оказание данных услуг.

По итогам рассмотрения Вашего заявления СЕМ принимает одно из следующих решении:

1) выдает технические условия;

2) отказывает в выдаче технических условий.

Основанием для отказа может служить:

1) отсутствие свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии, необходимых для предоставления требуемого объема регулируемой услуги;

2) отсутствие сетей субъекта естественной монополии или иного имущества, необходимого для предоставления регулируемой услуги.

Кроме того, дополнительно сообщаем, что на официальных сайтах СЕМ (за исключением СЕМ малой мощности) Департамент систематически проводит анализ работы по актуализации информации СЕМ с целью информирования потребителей: о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии, схемы размещения сетей или иного имущества, используемого при предоставлении регулируемых услуг, информацию о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы, за исключением сведений, относящихся к государственным секретам и иной охраняемой законом тайне в соответствии с законами Республики Казахстан. А также, дополнительная информация о деятельности СЕМ по предоставлению регулируемых услуг, в том числе субъектов, не имеющих собственных интернет-ресурсов размещена на общедоступном сайте Комитета.

В целом, подключение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения состоит из следующих этапов:

1) подача заявления на выдачу технических условий на подключение к сетям СЕМ или увеличение объема регулируемой услуги;

2) рассмотрение заявления на выдачу технических условий, поступающего через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», СЕМ на предмет полноты прилагаемых документов, (за исключением на выдачу технических условий на подключение объектов строительства);

3) рассмотрение СЕМ заявления потребителя на выдачу технических условий на подключение к сетям СЕМ или увеличение объема регулируемой услуги;

4) выдача СЕМ технических условий;

5) проведение потребителем работ в соответствии с техническими условиями;

6) информирование потребителем о завершении работ и готовности к подключению к сетям СЕМ.

При этом, стоит отметить, что с момента подачи Вами заявления на выдачу технических условий на подключение к сетям СЕМ или увеличение объема регулируемой услуги, за исключением выдачи технических условий на подключение объектов строительства к сетям СЕМ, выдача СЕМ технических условий, включая срок рассмотрения Вашего заявления, осуществляется в течение пяти рабочих дней.

Однако, стоит отметить, что при обращении на выдачу технических условий через Государственную корпорацию день приема заявления и день выдачи результата его рассмотрения не входят в срок рассмотрения заявления, тем самым срок рассмотрения заявления может увеличиться, так как срок рассмотрения СЕМ начинается со дня поступления заявления СЕМ и не включает день выдачи Государственной корпорацией результата.

После предоставления информации потребителем о завершении работ и готовности к получению регулируемой услуги СЕМ осуществляет проверку выполненных работ согласно выданным техническим условиям и готовности к получению регулируемой услуги в течение двух рабочих дней со дня получения.

Подключение к регулируемой услуге СЕМ осуществляется в течение одного рабочего дня, в случае соответствия выполненных работ техническим условиям.

В случае несоответствия выполненных работ техническим условиям, СЕМ в течение одного рабочего дня информирует потребителя о неготовности строительного объекта к получению регулируемой услуги. Затем потребителю необходимо устранить выявленные нарушения и повторно информировать о завершении работ и готовности к получению регулируемой услуги.

Таким образом, конечным результатом, прохождения вышеуказанных этапов, является заключение между СЕМ и потребителем индивидуального договора на каждый вид предоставляемых регулируемых услуг в соответствии с типовыми договорами, утвержденными уполномоченным органом в сфере естественных монополий.

Необходимо обратить внимание на то, что пунктом 10 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О естественных монополий» при предоставлении доступа к регулируемой услуге существует ряд ограничений, по которым СЕМ запрещается:

1) взимать плату за предоставление информации о свободных мощностях;

2) требовать представления разрешений и иных документов государственных органов, негосударственных организаций, не относящихся к оказанию регулируемой услуги;

3) предъявлять потребителю иные требования, кроме соблюдения технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги;

4) создавать неравные условия доступа к регулируемой услуге;

5) ограничивать деятельность потребителя по проведению работ в соответствии с техническими условиями на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги;

6) требовать согласования проекта строительства на соответствие техническим условиям на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги.

Так, например, Департаментом рассмотрены жалобы потребителей на действия КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» и проведена внеплановая проверка по результатам которого Департаментом возбуждено административное производство по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» по факту предоставления неравного доступа, а также не предоставления доступа к услуге по транспортировке товарного газа по распределительным трубопроводам в виде не выдачи технических условий, в установленный законом срок.

Далее, возбужденное административное дело в отношении КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» направлено в Специализированный административный суд города Костанай Костанайской области, по результатам рассмотрения которого постановлением суда КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа на сумму – 3 111 360 тенге (данное постановление не вступило в законную силу).

Исходя из вышеизложенного, Департамент сообщает, что несоблюдение СЕМ данных ограничений, предусмотренных Законом, может повлечь за собой нарушение Ваших прав и законных интересов. В свою очередь, в целях защиты нарушенных прав Департамент принимает меры реагирования, таким образом, при возникновении случаев нарушений вышеуказанной нормы, Вы вправе обратиться в Департамент с приложением подтверждающих документов.

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