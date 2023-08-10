Потребителям вернут почти миллиард тенге за отопление. Костаная в списке нет

На сегодня Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК и его территориальными подразделениями завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии по всему Казахстану. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работа проведена в соответствии с нормами законодательства в сфере естественных монополий, по итогам которой возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2023-2024 годов) либо за календарный год (до конца 2023 года).

Как известно, в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях РК субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Таким образом, за прошедший отопительный период 2022-2023 годы субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 957 807,22 тыс. тенге с учетом НДС:

— по городу Астана – 514,491 тыс.тенге;

— по городу Алматы – 15 876,45 тыс.тенге;

— по области Абай – 755,134 тыс.тенге;

— по Алматинской области – 9 199,56 тыс.тенге;

— по Акмолинской области – 18 924,83 тыс.тенге;

— по Атырауской области – 11 640,57 тыс.тенге;

— по Актюбинской области – 6 211 тыс.тенге;

— по Восточно-Казахстанской области – 445 840,44 тыс.тенге;

— по Жамбылской области – 79 096,62 тыс.тенге;

— по Западно-Казахстанской области – 1 976,25 тыс.тенге;

— по Карагандинской области – 338 261,08 тыс.тенге;

— по Кызылординской области – 21 627,50 тыс.тенге;

— по Мангистауской области – 1 214,63 тыс.тенге;

— по Павлодарской области – 2 044,91 тыс.тенге;

— по Северо-Казахстанской области – 4 623,75 тыс.тенге.

При этом, для потребителей города Шымкент, Жетісу, Ұлытау, Костанайской, Туркестанской областей перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

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