Потребительский кредит: примерка финансовых обязательств на возможности вашего бюджета

Эра потребления искушает покупателя возможностью приобрести все, что только придет ему в голову. А если денег на удовлетворение своих нужд и капризов недостаточно, на помощь охотно придут финансовые программы от банков, предлагающие любые суммы на длительный срок за небольшие проценты. Соблазн велик, но те, кто поддались ему без оглядки, могут быстро оказаться на самом краю финансовой пропасти и доставить своей семье немало беспокойства. Предусмотреть столь неприятный сценарий поможет заблаговременный расчет платежей для погашения долга перед банком и внимательный выбор кредитного предложения. Подробности для будущих заемщиков и их близких — в консультации сотрудников Forte Bank, составленной на основе их многолетнего опыта.

В центре внимания — кредит: секреты безопасного получения и своевременного расчета

Чтобы задолженность перед банком не стала предметом ваших ночных кошмаров, не спешите с оформлением кредита и прислушайтесь к следующим рекомендациям:

Оцените, насколько важна покупка, под которую оформляется договор кредитования. Если речь идет о лечении или приобретении крупной бытовой техники, в их необходимости сомневаться не приходится. А вот покупка новой модели пятого по счету навороченного смартфона с обещанной скидкой в 5-10% или модной одежды на один сезон за баснословную сумму, возможно, не так актуальна. И нагружать семейный бюджет из-за своего сиюминутного каприза не совсем верно по отношению к близким.

Продумайте, из каких средств будете погашать заём, чтобы не стать фигурантом черного списка банка и не увеличить свои расходы на сумму пени за просрочку. Если совокупного дохода семьи с трудом хватает на оплату питания и арендованного жилья, и найти дополнительные источники заработка пока не получается, не спешите с оформлением кредитного договора.

Рассчитайте сумму ежемесячных платежей с помощью онлайн-калькулятора и сравните ее с величиной совокупного дохода семьи. Важно, чтобы сумма расчета с банком за текущий месяц не превышала половины всех зарплат и пенсий ваших близких. Иначе решение взять кредит поставит семью на грань разорения и заставит отказаться даже от самых необходимых покупок.

Выбирайте кредитный пакет с наиболее выгодными условиями по срокам и процентам. Не поленитесь ознакомиться с предложениями различных финансовых структур, где вам предоставят свои уникальные условия и приятные бонусы на случай своевременности расчетов. При ознакомительной беседе в кредитном отделе попросите специалиста рассчитать график ежемесячных взносов, чтобы примерять их на возможности своего семейного бюджета и не выйти за допустимые рамки.

Тщательно подготовьтесь к визиту в банк для передачи документов и составления заявления на получение кредита. Запишите вопросы, которые хотите уточнить, а также соберите полный комплект документов с актуальным сроком давности. Захватите с собой все бумаги, которые помогут подтвердить вашу платежеспособность и благонадежность в плане своевременного погашения задолженности по кредиту. И найдите время, чтобы разобраться с основными терминами и не теряться при прочтении формулировок договора – «тело кредита», «досрочное погашение», «страхование ответственности» и т.д.

Обязательно уточните размер процентов в рамках выбранного кредитного предложения и попросите сотрудника рассчитать, какой будет итоговая переплата по конкретному займу в виде разницы полученной и возвращенной банку суммы. Сравните разницу со своими ожиданиями и решите, насколько приемлем такой вариант.

Важно: постарайтесь произвести на сотрудников банка благоприятное впечатление. Полный комплект справок и свидетельств, логичные вопросы, готовность подтвердить свою платежеспособность документами о трудоустройстве и высоком доходе — все это сыграет вам на руку и поможет получить заёмные средства на самых выгодных условиях.

Информация для заемщиков

Если вам нужны дополнительные разъяснения, свяжитесь с сотрудниками Forte Bank по указанному телефону или с помощью мессенджера, чтобы получить ответы ведущих сотрудников и сориентироваться в выборе кредитного пакета.

Партнёрский материал

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.