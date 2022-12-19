Потребление электроэнергии в Казахстане достигло рекорда. KEGOC вынужден вводить ограничения

7 декабря в Казахстане зафиксировали исторический максимум потребления электроэнергии, сообщили в пресс-службе национального оператора электросетей KEGOC.

За сутки в республике потребили 16 459 МВт электроэнергии, тогда как электростанции произвели всего 15 203 МВт. Остальную энергию страна внепланово получила из России, передает informburo.kz

«В декабре 2022 года наблюдается значительное увеличение потребления в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Систематическая нехватка генерации возникает по причине частых аварийных и неплановых ремонтов на электростанциях», – отметили в KEGOC.

При наступлении значительных дисбалансов между производством и потреблением электроэнергии оператор вводит аварийный режим в северной, южной и западной зонах энергосистемы. Это означает ввод ограничений на потребление электроэнергии крупными промышленными предприятиями.

Режим «Авария» вводится системным оператором на соответствующем участке электрической сети в случаях аварийных нарушений, для ликвидации которых необходимо включить (отключить) генерирующие агрегаты или изменить активную нагрузку генераторов электростанций. Во время действия режима «Авария» процедуры, связанные с выполнением договорных отношений на рынке, приостанавливаются в той части электрической сети, в которой она произошла

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