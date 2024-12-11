Министр промышленности и строительства приказом от 4 декабря 2024 года утвердил Порядок и требования по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилых и нежилых помещениях, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что новые или прошедшие изменения (расширение, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, капитальный ремонт) жилых и нежилых помещений должны соответствовать требованиям по энергосбережению и повышению энергоэффективности, установленным приказом министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года «Об установлении требований по энергоэффективности зданий, строений, сооружений и их элементов, являющихся частью ограждающих конструкций».

Для эффективного использования энергетических ресурсов, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергоэффективности жилого и нежилого помещения председатель объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества либо управляющий, либо управляющая компания, либо все собственники квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении осуществляют постоянный мониторинг потребления тепловой энергии.

Мониторинг потребления тепловой энергии проводится в жилых и нежилых помещениях, оснащенных приборами коммерческого учета тепловой энергии, и основывается на периодической (ежемесячной) регистрации потребления тепловой энергии и измерении средней температуры наружного воздуха за неделю. Результаты таких измерений оформляются в специальную таблицу.

При отсутствии приборов коммерческого учета расчет норм потребления тепловой энергии осуществляется согласно Типовым правилам расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета.

Регистрацию потребления энергии проводят ежемесячно по показаниям потребления тепловой энергии и температуры наружного воздуха не позднее 10 числа каждого месяца

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