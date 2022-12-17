Потребление угля в мире в этом году достигнет рекордно высокого уровня – прогноз

Мировой спрос на уголь вырастет незначительно в 2022 году, но этого будет достаточно, чтобы поднять его до рекордно высокого уровня в условиях энергетического кризиса. Об этом говорится в отчёте Международного энергетического агентства.

Мировое потребление угля вырастет на 1,2% в 2022 году и впервые превысит 8 млрд тонн в год, побив предыдущий рекорд, установленный в 2013 году.

В отчёте прогнозируется, что потребление угля останется на этом же уровне до 2025 года, поскольку снижение на развитых рынках компенсируется сохраняющимся устойчивым спросом в странах Азии с формирующимся рынком.

«Это означает, что уголь по-прежнему будет крупнейшим источником выбросов углекислого газа в глобальной энергетической системе», – подчёркивается в сообщении МЭА.

Выросшие цены на природный газ в условиях глобального энергетического кризиса привели к увеличению использования угля для выработки электроэнергии, но замедление экономического роста в то же время привело к снижению спроса на электроэнергию и промышленного производства, а производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии достигло нового рекорда.

В Китае, крупнейшем в мире потребителе угля, аномальная жара и засуха подтолкнули к увеличению выработки угольной электроэнергии летом, несмотря на то что строгие ограничения из-за Covid-19 замедлили спрос.

«Мир близок к пику использования ископаемого топлива, и уголь будет сокращаться первым, но мы ещё не достигли этого. Спрос на уголь остаётся непоколебимым и, вероятно, в этом году достигнет рекордно высокого уровня, что приведёт к увеличению глобальных выбросов. В то же время есть много признаков того, что сегодняшний кризис ускоряет внедрение возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и тепловых насосов, и это снизит спрос на уголь в ближайшие годы. Государственная политика будет иметь ключевое значение для обеспечения безопасного и устойчивого пути вперёд», – сказал директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори.

Европа, на которую сильно повлияло резкое сокращение поставок природного газа Россией, намерена увеличить потребление угля второй год подряд. Однако ожидается, что к 2025 году спрос на уголь в Европе упадёт ниже уровня 2020 года.

Три крупнейших производителя угля в мире – Китай, Индия и Индонезия – побьют рекорды добычи в 2022 году. Однако в отчёте отмечается, что, несмотря на высокие цены и комфортную маржу для производителей угля, нет никаких признаков роста инвестиций в экспортно-ориентированные угольные проекты. Это отражает осторожность инвесторов и горнодобывающих компаний в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив угля.

Прогнозируется, что в ближайшие годы спрос на уголь в странах с развитой экономикой упадёт, поскольку возобновляемые источники все больше замещают его для производства электроэнергии. Однако страны Азии с формирующимся рынком и развивающиеся страны намерены увеличить использование угля, чтобы способствовать своему экономическому росту.

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