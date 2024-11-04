Сегодня на аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев озвучил планы по благоустройству областного центра.

Аким сообщил, что в планах открывать новые скверы, такие, как по улице Арыстанбекова.

«У нас сейчас есть один из проектов в Академии полиции нашей. Там огромная территория. Сделать ее доступной для горожан. Понимание есть. Если мы сможем реализовать проект, то горожане смогут полноценным стадионом пользоваться. По городу такие скверы будут. Сейчас мы видим, что их не хватает. В новых районах. В микрорайоне «Береке» у нас там сейчас просматривается, что мы будем строить парк. Для этого потребуются вложения, возможно изъятие. Мы будем там это делать. В «Юбилейном» хорошая территория, которую можно обустроить. В «Кунае» будем. То есть во всех районах, которые в городе есть, будем все такие свободные территории занимать зелеными насаждениями, парковыми зонами», — отметил аким Костаная.