Задержание с криками. Видео, которое распространяют в соцсетях костанайцы, прокомментировала полиция

В настоящее время по факту распространения видео, на котором сотрудники полиции, задерживают гражданина, находящегося в общественном месте в нетрезвом состоянии проводится проверка, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Будет дана принципиальная оценка правомерности действиям патрульных полицейских при задержании 39- летнего жителя города Житикара.

В настоящее время факт мелкого хулиганства, которое выразилось в появлении в общественном месте в нетрезвом виде и нецензурной брани — зарегистрирован, на нарушителя составлен административный протокол по статье 434 КоАп РК.

Начальник отдела полиции Житикаринского района Булат Иманов отметил, что он незамедлительно встретился с участниками конфликта. В отношении сотрудников полиции начато дисциплинарное производство, будет также изучено видео с жетона.

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