«Повальные нарушения». Смаилов заявил о необоснованном росте цен на продукты

С начала года цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане выросли на 8%. Рост цен зафиксирован во всех регионах, максимальный за последнюю неделю – в Западно-Казахстанской области (на 9,5%), Актюбинской – на 8,7%, Павлодарской – на 7,1%, Атырауской области – на 6,7%, сообщает сайт премьер-министра.

Глава правительства Алихан Смаилов провёл совещание по исполнению поручений главы государства и Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в Республике Казахстан, передает informburo.kz

Премьер-министр сделал замечания акимам регионов, в которых допустили значительный рост цен на социально значимые продукты питания.

«В области допущен рост цен по всем социально значимым продовольственным товарам. И с начала года, и за неделю. Это очень чувствительно для населения. Мы прошли по большому количеству магазинов в Уральске. По сахару где-то цена низкая, а где-то высокая. Я специально направил людей по всем регионам страны. В некоторых торговых точках идёт завышение цен на 20%. Надо контролировать маржу. Никто за этим не следит», – заявил Алихан Смаилов, обращаясь к акиму ЗКО.

Алихан Смаилов на конкретном примере цен на сахар указал, что в регионе не осуществляется контроль цен на эту группу товаров, не проводится мониторинг разрешённой 15-процентной розничной маржи. Замечание получил и аким Актюбинской области, где зафиксированы максимальные показатели роста цен по стране: по картофелю – на 32,8%, моркови – на 38,3%.

По словам премьер-министра, за предыдущую неделю во время оперативных рейдовых мероприятий в Республике Казахстан выявили 5000 нарушений – фактов необоснованного подъема цен на социально значимые товары.

«Имеют место повальные нарушения. Если бы оптовая цена поднялась – тогда другой вопрос. Но когда оптовая цена не меняется, а маржа повышается в два раза и более, то мы видим уже необоснованный рост цен. Такого происходить не должно», – сказал Алихан Смаилов.

По состоянию на 17 марта республиканские запасы социально значимых продовольственных товаров, включая стабфонды, мощности торговых объектов, производственных предприятий, складов составляли 421 992 тонны картофеля, 70 876 тонн моркови, 103 490 тонн лука, 42 860 тонн капусты, 11 832 тонны гречневой крупы, 29 165 тонн подсолнечного масла, 28 005 тонн сахара.

За минувшую неделю в рамках мер антимонопольного реагирования в Республике Казахстан заключены девять договоров о недопущении необоснованного роста цен, а также снижении торговой надбавки с 15 до 10%. Заключены договоры в Нур-Султане с производителем муки, в Карагандинской области – с торговыми сетями, в Костанайской области – с оптовыми поставщиками сахара и гречневой крупы, в Атырауской – с производителями молочной продукции и куриных яиц, в Западно-Казахстанской области – с производителем куриных яиц.

«По фактам нарушений за минувшую неделю инициированы восемь расследований. В Костанайской области началось расследование по оптовому поставщику мяса кур компании «Опт Торг Company Plus»; в Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской – по производителям куриных яиц ТОО «Караганды Кус», ТОО «Агрофирма Курма», ТОО «Уштобе Кус», ТОО «Ижевский», ТОО «Павлодар Кус», ТОО «Шарбакты Кус», ТОО «Алекри», ТОО «Адель Кус»; в Мангистауской области – по производителю селитры аммиачной АО «КазАзот»; в Алматы – по производителю аммофоса ТОО «КазФосфат»; в Актюбинской области – по оптовым поставщикам ТОО «КАИС инвест» и ТОО «Фирма Ас-Ан», – говорится в сообщении.

Премьер-министр поручил Комитету торговли на очередном совещании доложить об итогах проделанной работы по мониторингу соблюдения утвержденной торговой розничной надбавки в регионах и основных причинах нарушений. Главам регионов Алихан Смаилов поручил усилить контроль по мониторингу максимально-допустимых надбавок в ценах социально значимых товаров и продолжить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер.

Кроме того, премьер-министр рекомендовал главам регионов заблаговременно заключать договоры с отечественными производителями ранних овощей, чтобы обеспечить прогнозные потребности.

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