Нынешнее лето самокатчики отъездят без номерных знаков и обязательных страховок. Сегодня в Мажилисе рассказали о том, когда именно на двухколесных девайсах могут появиться идентификационные таблички, сообщает КТК. По словам депутатов, этот вопрос может решиться во время следующей парламентской сессии, которую и сами мажилисмены ждут с нетерпением.

«Вы знаете, вообще жуткие вещи происходят с этими самокатами: наезжают на людей, летят с бешенными глазами подростки на скорости. Это же мы все наблюдаем. Я сам видел: с коляской ребенок идет, чуть вот так задело, чуть не сбили. Либо мы жестче регулируем, либо вообще запрет ставим на самокаты, как в Париже», — отметил депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов.

«В эту сессию не примется точно, потому что он еще не зашел в Мажилис. Предлагают не государственные номера для самокатов, предлагаются номера страховые. Страховая компания вводит типовой номер, который должен быть в такой зоне закреплен, чтобы могли его зафиксировать камеры. И тогда уже самокатчики не будут пренебрегать требованиями законов», — депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева.

По словам депутатов, люди продолжают жаловаться на то, что некоторые самокатчики чрезмерно лихачат. Происходит это, несмотря на обещания шеринговых компаний ограничивать скорость самокатов на тротуарах и в парковых зонах. Вместе с тем парламентарии заявили, что законодательство уже позволяет наказывать нарушителей, так что теперь дело за полицейскими.

«Полиция контролирует обеспечение общественного порядка, профилактику, раскрытие, расследование преступлений. Эта работа у нас ведется на должном уровне. Что касается законодательной работы, она ведется не только по вопросу соблюдения безопасности дорожно-транспортного движения, но и по всем направлениям», — замминистра внутренних дел РК Санжар Адилов.

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