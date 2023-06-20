Повестка 45-летним: зачем взрослых мужчин вызывают в военкоматы

На сборы планируется призвать 1500 военнообязанных из трёх регионов. Это не грозит депутатам, акимам и ещё некоторым категориям граждан, сообщает informburo.kz

В Минобороны Казахстана рассказали, зачем алматинцев активно приглашают в военкоматы и что будет на месячных сборах военнообязанных, которые начнутся в сентябре.

Призыв на сборы проводится в соответствии с законом «О воинской службе и статусе военнослужащих», он должен повысить качество комплектования воинских частей по дефицитным специальностям. Минобороны планирует призвать 1500 человек из Алматы, Алматинской и Жамбылской областей на сборы в мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделениях.

«Сборы проводятся ежегодно на регулярной основе. Привлекаются граждане нашей республики, состоящие на воинском учёте и пребывающие в запасе до предельного возраста: 50 лет включительно для рядового и сержантского, 60 лет включительно – для офицерского состава. При отборе граждан предпочтение будет отдаваться военнообязанным более молодого возраста», – говорится в ответе ведомства на запрос Informburo.kz.

За призванными сохраняются работа и должность, им выплатят их среднюю зарплату за период отсутствия. Неработающие получат минимальную зарплату.

В военкоматы граждан вызывают для «дальнейшего изучения, а также уточнения контактных данных», отметили в Минобороны. Для участия в сборах военнообязанных должен быть годен по состоянию здоровья, перед сборами его обязательно направят на медосвидетельствование.

«Уже при отправке на сборы медобследованию подвергнут военнообязанных с жалобами на состояние здоровья, и граждан, направляемых на сборы в десантно-штурмовые войска, ленто-подъёмных должностей авиации и водолазов. Имеющие медотвод по состоянию здоровья на сборы не привлекаются», – говорится в сообщении.

От призыва на сборы освобождаются:

работающие в госорганах на должностях, связанных с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка;

авиационный персонал государственной, гражданской и экспериментальной авиации;

работающие в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту сельхозтехники – в период посевных и уборочных работ;

педагоги организаций образования очной формы обучения – в период учебного года;

обучающиеся в организациях образования очной формы обучения;

военнообязанные-женщины;

военнообязанные в течение двух лет после увольнения в запас;

имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, в отношении которых ведётся дознание, предварительное следствие, либо уголовное дело рассматривается судом;

депутаты, акимы.

«Офицеры запаса будут заниматься согласно программам и занятиям по предметам боевой подготовки. Они смогут восстановить ранее приобретённые военные навыки, а также совершенствоваться в управлении личным составом, применении оружия и боевой техники. Занятия по физической подготовке будут проводить исходя из возраста военнообязанного, для чего имеется специальная возрастная градация», – рассказали в министерстве.

За уклонение от сборов предусматривается административный штраф в 5 МРП, что в 2023 году составляет 17 250 тенге. При этом на дальнейшие сборы уклониста всё равно опять призовут.

«Немолодые казахстанцы положительно реагируют на вручение повесток. Многие из них уже участвовали в воинских сборах. Пока по необоснованным причинам никто не отказывался», – добавили в Минобороны.

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