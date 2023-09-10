Новый для Костаная способ контроля людей, склонных к совершению преступлений

Людям, которые освободились из мест лишения свободы условно-досрочно, то есть раньше назначенного срока, предъявляется ряд требований.

Например, они должны находиться дома с 22 часов, до 6-и утра следующего дня, не должны посещать увеселительные заведения. За соблюдением ими этих условий следит служба пробации и участковые инспекторы. Для последних, теперь в Костанае появилось небольшое подспорье — электронные браслеты. Их надевают на, так называемых «подучетников».

«Местная полицейская служба намерена впредь осуществлять контроль за такими лицами, которые, непосредственно склонны к совершению преступлений. Повторных преступлений, и т д. Данные приборы, облегчают, не то, что работу участковым инспекторам полиции, но, в первую очередь, можно будет отслеживать данных лиц», — сообщил начальник отдела МПС УП Костаная Талгат Жусупов.

Само устройство напоминает крупные электронные часы, в защитном корпусе. Кстати, время оно тоже показывает. Аппарат, по словам полицейских, лёгкий, не создаёт дискомфорта. С его помощью каждое движение носителя можно увидеть через GPRS. Зарядка рассчитана на несколько дней, и подконтрольный человек обязан регулярно заряжать прибор. Он водонепроницаем, но в баню ходить с ним не стоит. Может отключиться, о чем сразу, через свой смартфон или планшет, узнает участковый. Как и о том, что браслет пытаются умышленно снять.

«Там же можно, как бы, подрезать браслет, либо насильно снять его, в данном случае сразу же поступает сигнал инспектору, инспектор сразу же проверяет все, выезжает на адрес места жительства, либо где он находится, составляет акт, акт повреждения», — отметил Талгат Жусупов.

Повреждение браслета, это тоже нарушение условий освобождения. Если нарушений у подучетника будет больше трех, в суд пойдут материалы о возвращении его в места лишения свободы. В будущем такие устройства планируется надеть на всех условно-освобожденных Костаная. Сейчас их в городе 138. Пока же их носят 10 человек. Но, как говорят сотрудники городского управления полиции, участковые все равно будут приходить к ним домой, хотя бы для проведения профилактических бесед.

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