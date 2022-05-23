Повлияет ли программа льготного автокредитования на рыночные цены?

Как повлияет программа льготного автокредитования на цены на рынке, ответил представитель Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Кайрат Еламанов, сообщает informburo.kz.

«Объём реализации по программе льготного автокредитования не более 15% в год занимает, поэтому сильного влияния на цены не будет. Но нужно отметить то, что помимо вот этой программы, помимо спроса по программе льготного автокредитования, имеются другие факторы, которые влияют на стоимость автомобиля. Это и курс, это и стоимость комплектующих, сырья, логистики и так далее», – сказал Кайрат Еламанов на брифинге в СЦК.