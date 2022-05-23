Повлияет ли программа льготного автокредитования на рыночные цены?

diapazon.kz
На стоимость автомобиля влияют другие факторы, считают в АКАБ.
Как повлияет программа льготного автокредитования на цены на рынке, ответил представитель Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Кайрат Еламанов, сообщает informburo.kz.
«Объём реализации по программе льготного автокредитования не более 15% в год занимает, поэтому сильного влияния на цены не будет. Но нужно отметить то, что помимо вот этой программы, помимо спроса по программе льготного автокредитования, имеются другие факторы, которые влияют на стоимость автомобиля. Это и курс, это и стоимость комплектующих, сырья, логистики и так далее», – сказал Кайрат Еламанов на брифинге в СЦК.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: