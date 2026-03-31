Повлияет ли установка новых газовых счётчиков на тарифы для населения

В Казахстане установка газовых счётчиков с дистанционной передачей данных не приведёт к росту тарифов для населения. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в ходе заседания Сената, сообщает informburo.kz
В настоящее время сенаторы рассматривают законопроект по вопросам газоснабжения и бережного потребления газа. Документ предусматривает создание единой цифровой системы учёта газа и поэтапный переход на «умные» счётчики.
По словам вице-министра, в рамках проекта по стране планируется установить около 2,5 миллиона таких приборов учёта.
Финансирование проекта будет осуществляться за счёт средств компании QazaqGaz Aimaq и привлечённых займов банков второго уровня. При этом, как подчеркнул Кайырхан Туткышбаев, расходы не будут включены в тарифы для потребителей.
По его словам, возврат вложенных средств планируется обеспечивать за счёт экономии газа, снижения операционных затрат и уменьшения объёмов импортируемого топлива.
В Министерстве энергетики заверили, что внедрение новых технологий учёта не повлечёт дополнительной финансовой нагрузки для населения.
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