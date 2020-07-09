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Поводов для паники на лекарственном рынке нет — Архимед Мухамбетов

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Сегодня аким Костанайской области провел брифинг, где озвучил меры, предпринимаемые по недопущения распространения коронавируса. 

По словам Архимеда Мухамбетова, вопрос обеспечения лекарственными средствами в регионе остро не стоит, в стационарах и аптеках все необходимые препараты имеются. Закуп и отгрузка лекарств ведутся постоянно.

«Эти вопросы находятся на моем личном особом контроле. У жителей области нет поводов для беспокойства, наши медицинские организации имеют запас медикаментов и изделий медназначения, рекомендуемых Протоколом лечения для оказания медицинских и противоэпидемических мероприятий. В медорганизациях в наличии есть все противовирусные препараты, в частности, «Лопинавир/Ритонавир», «Гидроксихлорохин» — 15 тысяч таблеток. Замечу, что с начала года медицинскими организациями получено более 700 тысяч единиц антибиотиков по 23 наименованиям», — отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

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