Поводов для паники на лекарственном рынке нет — Архимед Мухамбетов

Сегодня аким Костанайской области провел брифинг, где озвучил меры, предпринимаемые по недопущения распространения коронавируса.
По словам Архимеда Мухамбетова, вопрос обеспечения лекарственными средствами в регионе остро не стоит, в стационарах и аптеках все необходимые препараты имеются. Закуп и отгрузка лекарств ведутся постоянно.
«Эти вопросы находятся на моем личном особом контроле. У жителей области нет поводов для беспокойства, наши медицинские организации имеют запас медикаментов и изделий медназначения, рекомендуемых Протоколом лечения для оказания медицинских и противоэпидемических мероприятий. В медорганизациях в наличии есть все противовирусные препараты, в частности, «Лопинавир/Ритонавир», «Гидроксихлорохин» — 15 тысяч таблеток. Замечу, что с начала года медицинскими организациями получено более 700 тысяч единиц антибиотиков по 23 наименованиям», — отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.
COVID-2019 в Казахстане
53021 - зарегистрированно
31277 - выздоровевших
264 - летальных случаев
1314 - в Костанайской области