Поворот обернулся аварией: Audi и Cobalt столкнулись в Костанае

— Сегодня, 17:18
Изображение для новости: Поворот обернулся аварией: Audi и Cobalt столкнулись в Костанае

Кадр из видео

Около 07:45 в юго-западной части Костаная произошло ДТП с участием автомобилей Audi и Chevrolet Cobalt. После столкновения одна машина перекрыла одну из полос, вторая вылетела на обочину и сбила дорожный знак, из-за чего движение на участке было частично затруднено.

По данным полиции, предварительно установлено, что оба автомобиля двигались по улице Достык в одном направлении. В момент, когда водитель Audi начал поворот, водитель Chevrolet Cobalt пошёл на обгон и допустил столкновение.

В результате аварии двое человек доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП собран первичный материал; проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.



