Повторения паводка 2016-17 годов опасаются в департаменте по ЧС Костанайской области

О подготовке к паводку рассказал начальник ДЧС Костанайской области Биржан Каримов на брифинге. В департаменте по ЧС опасаются, что обилие снега обернется в итоге большой водой, сообщает alau.kz

Самый пессимистичный сценарий — это повторение событий 2016, 2017 годов. Тогда в зоне подтопления оказались многие районы области. На сегодня под угрозой находится 95 населенных пунктов. Опасения у специалистов вызывает высота снега, она выше нормы на 8 сантиметров, а так же запасы воды в снеге.

«Текущие гидрометеорологические данные идентичны 2017 году. Особую тревогу вызывает промерзание грунта, которое по отношению к 2016-2017 годам выше на всей территории области и составляет 90-150 миллиметров. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, имеется вероятность повторения сценария весеннего половодья 2016-2017 годов», — сообщил начальник ДЧС области Биржан Каримов.

Представляет опасность и лед. Для устранения проблемы уже проведены взрывные работы в 7 районах области в устьях рек, проходящих вблизи населенных пунктов и создающих угрозу выхода рек из берегов. Ежедневно проводится мониторинг космических снимков прохождения паводка по области. А на первую декаду апреля запланировано проведение авиаразведки обстановки.

«Ежедневный мониторинг показывает, что крупные водохранилища области такое как Верхнетобольское водохранилище имеет свободную емкость всего 41%, Каратамарское водохранилище свободную емкость имеет 61% и Желкуарское водохранилище — 23%. Это те показатели ,которые также влияют на паводковую ситуацию. В нашем случае играет положительную роль», — сообщил Биржан Каримов.

Ведется и работа с населением. Там, где существуют риски подтопления, провели перепись населения и опись скота. Также определены места для эвакуации граждан и отгона скота. Также ведутся работы и по очистке транспортных артерий области от льда и снега. На сегодня работы в этом направлении выполнены на 97 процентов, и по словам Биржана Каримова, они будут завершены в ближайшие 2-3 дня.

«Всеми регионами области сформированы резервы финансовых средств на реагирование н а на негативные паводковые ситуации — эта сумма составляет порядка 814 миллионов тенге и на местах во всех регионах созданы достаточные запасы инертных материалов — это свыше 10 тысяч тонн, 174 тонны ГСМ и более 66000 мешкотары», — отметил руководитель ведомства.

В случае осложнения паводковой ситуации, на помощь Костанайским ЧСникам придут коллеги из других регионов страны. Для этого министерством по чрезвычайным ситуациям создан кадровый и технический резерв. Задействованы будут специалисты из других областей Казахстана, менее подверженных паводковым ситуациям.

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