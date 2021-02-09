Повторно вакцинироваться от «ковида» вероятно придется через 1-2 года

Казахстанцы могут пройти повторную вакцинацию от «ковида» уже через 1-2 года. Такую предварительную информацию озвучили на столичном брифинге представители сферы здравоохранения, передает alau.kz

Дополнительные сведения о применяемых вакцинах от коронавируса сообщили в столице. Поделиться данными о результатах исследования отечественной разработки пока не смогли — эту информацию еще ожидают, но вот что касается препаратов других производителей, то здесь была озвучена важная деталь.

«В связи с чрезвычайной ситуацией пандемии надо отметить сразу, что полного клинического исследования трех фаз не проведено ни для одной вакцины в мире. Но ситуация вынуждает регуляторные органы давать временные регистрацию и удостоверения и начать проведение вакцинации»,- сообщил Александр Гуляев, доктор медицинских наук, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Тем не менее, по словам доктора медицинских наук, такое обстоятельство не говорит о том, что разработчики пренебрегали правилами безопасности. Косвенное доказательство этому можно проследить уже сейчас. Российская вакцина «Спутник V», которую начали использовать в Казахстане, пока не получила в нашей стране нареканий на серьезные побочные эффекты после ее применения. Кроме того «Спутник», благодаря нюансам своего производства, к серьезным аллергиям может и не привести. Об этом факте говорят с осторожностью, но все же проводят сравнение с другими известными на данный момент вакцинами: Pfizer и AstraZeneca.

«По составу, то есть полиэтиленгликолю: известно, что он является в какой-то степени веществом, которое может вызвать и немедленные заметные аллергические реакции и поэтому они как раз наблюдались при испытании двух вакцин, кроме «Спутник V». Так как в составе «Спутник V» нет полиэтиленгликоля мы просто предполагаем, что возможно этих побочных эффектов не будет»,- рассказала Елена Ковзель, руководитель программы иммунологии, аллергологии и пульмонологии UMC.

В России уже стали говорить о том, чтобы применять «Спутник» даже для больных диабетом, за некоторым исключением. Наша страна от подобного решения пока воздержалась. Прежде, чем соглашаться на применение вакцины казахстанцам следует внимательно изучить все противопоказания. Одно из них это заболевание самим коронавирусом. В этом случае вакцинация откладывается на 3 месяца. А вот носителям антител не стоит расслабляться и полагать что благодаря тому, что они уже переболели, их организм обрел полную защиту.

«Определение противоковидных антител в общем-то необязательно для проведения вакцинации. Потому как антитела коронавируса, к сожалению, являются не основным иммунным ответом, защищающим при данной инфекции. И уровень антител, к сожалению, как уже показано на многих и наших пациентах, и научных данных, к сожалению, очень быстро падают»,- сказала Елена Ковзель.

По словам Елены Ковзель уровень антител может упасть с показателя 30-50 до единицы всего за несколько месяцев. Ожидается, что и сама вакцина, какого бы она ни была производства, также потребует дополнительной иммунизации через время. Вероятно, уже через 1-2 года казахстанцам вновь потребуется прийти на прививку, чтобы избежать заболевания «ковидом».

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