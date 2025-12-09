Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 8 декабря 2025 года закон «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», которым утверждены основные расчетные показатели на 2026 год, передает Zakon.kz.

С 1 января 2026 года устанавливаются следующие размеры:

минимальная заработная плата – 85 000 тенге (без изменений по сравнению с 2025 годом);

– 85 000 тенге (без изменений по сравнению с 2025 годом); месячный расчетный показатель (МРП) – 4 325 тенге (в 2025 году – 3 932 тенге);

– 4 325 тенге (в 2025 году – 3 932 тенге); минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге (в 2025 году – 32 360 тенге);

– 35 596 тенге (в 2025 году – 32 360 тенге); минимальный размер пенсии – 69 049 тенге (в 2025 году – 62 771 тенге);

– 69 049 тенге (в 2025 году – 62 771 тенге); прожиточный минимум – 50 851 тенге (в 2025 году – 46 228 тенге).

Законом предусмотрено, что средства на пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет закладываются с учетом их повышения на 10%.

Кроме того, документом закреплен размер взносов государства на ОСМС – 2% от объекта исчисления государственных взносов.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

