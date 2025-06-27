Повышена оплата труда педагогов в детсадах. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев на совместном заседании палат Парламента.

Как доложил на совместном заседании палат Парламента министр финансов Мади Такиев, на увеличение заработной платы педагогов дошкольных организаций в 2024 году было выделено 93,8 млрд тенге.

«Эта мера направлена на повышение статуса воспитателей и улучшение качества дошкольного образования», — отметил Мадиев.

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