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Повышена оплата труда педагогов в детсадах — Мадиев

— Сегодня, 11:20
Изображение для новости: Повышена оплата труда педагогов в детсадах — Мадиев

pixabay.com

Повышена оплата труда педагогов в детсадах. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев на совместном заседании палат Парламента.

Как доложил на совместном заседании палат Парламента министр финансов Мади Такиев, на увеличение заработной платы педагогов дошкольных организаций в 2024 году было выделено 93,8 млрд тенге.

«Эта мера направлена на повышение статуса воспитателей и улучшение качества дошкольного образования», — отметил Мадиев.



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