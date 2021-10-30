Повышение базовой ставки: к чему это приведет, объяснили экономисты

Почему Национальный банк в третий раз повышает базовую ставку, к чему это приведет и как скажется на казахстанцах, рассказали экономисты, передает Tengrinews.kz.

«Базовая ставка — это определение стоимости денег в финансовой системе. Основные вещи, на которые она влияет, — это стоимость кредита и стоимость депозита. К примеру, стоимость кредита в Казахстане складывается из базовой ставки, плюс прибыль банка, плюс риски, зависящие от заемщика, выходит рыночная ставка от 15-16 процентов и выше. Рост базовой ставки означает рост процентов по кредитам и депозитам. Чем больше стоят деньги, тем меньше их в системе, тем меньше их тратят, тем меньше инфляция. Ради этого Нацбанк и повышает ставку», — объяснил финансовый аналитик международной инвесткомпании Exante Андрей Чеботарев.

Понижение базовой ставки, по его словам, приведет к резкому росту инфляции, возможно, к гиперинфляции.

По словам финансиста, члена совета директоров IDF Eurasia Шухрата Садырова, повышение базовой ставки соответствует ожиданиям рынка.

«Инфляция достаточно высоко пошла. Часть экспертов предполагала, что повышение должно быть больше. На 0,5, к примеру. В принципе, думаю, никто не исключает, что цикл повышения ставок будет повышаться. Сейчас больше проинфляционного давления», — отметил Садыров.

Он не исключил, что до конца года Казахстан перешагнет психологическую отметку в 10 процентов. Эксперт посоветовал не бояться количества повышений базовой ставки. По его словам, повышение раз в год — это очень запоздалая реакция, когда инфляция выходит за пределы заданных коридоров.

«Повышение базовой ставки — это сигнал рынку. Повышаются ставки на депозиты и кредиты. Соответственно, кредиты становятся менее доступными, люди меньше берут в долг и меньше тратят. Давление на спрос сбавляется. А если ставки по депозиту больше, вы начинаете больше копить и тоже меньше тратить. При том же предложении спрос начинает снижаться, и цены на продукты в том числе начинают стабилизироваться. Это как раз наша цель», — объяснил Шухрат Садыров.

По словам Андрея Чеботарева, обратной стороной этой меры станет сдерживание экономического роста.

«Чем больше стоят деньги, тем меньше экономический рост. Потому что кредиты дорогие, люди предпочитают их не брать, не открывать новое производство, бизнес. Поэтому Нацбанк обычно повышает небольшими шагами. Инфляцию можно было бы победить достаточно быстро, за полгода-год. Достаточно поднять базовую ставку до 11-15 процентов. Но мы задушим и весь экономический рост. Российский Центробанк повысил ставку на 0,75 процентного пункта, потому что у них случился скачок инфляции из-за раздачи денег перед выборами, и это небольшой шок для них. Наш Нацбанк продолжает сохранять баланс между экономическим ростом и сдерживанием инфляции», — сказал финансовый аналитик.

Чеботарев также предположил, что до конца года ставка будет повышена еще раз.

«Рост цен, в том числе на продукты, будет продолжаться по независящим от Казахстана причинам. У нас, к сожалению, импортозависимая экономика. Мы импортируем все, в том числе чужую инфляцию», — объяснил он.

Шухрат Садыров добавил, что, хотя и принятые Нацбанком меры верны, казахстанцам не хватает коммуникации с госорганом. По его словам, руководству и аналитикам НБ стоит изложить свое видение по поводу роста экономики, состояния безработицы, в целом ситуации на рынке.

«Нужен более широкий диапазон именно будущих ожиданий, потому что текущее повышение было вполне ожидаемо, новости не произошло. А в отношении дальнейших перспектив нужна коммуникация. Как быстро ситуация будет развиваться и готов ли Нацбанк идти дальше и рассматривать повышение, к примеру, сразу на 0,5 процентного пункта», — указал финансист.

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