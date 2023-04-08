Повышение цен на ГСМ: на 13% АЗС Казахстана нет дизельного топлива

В преддверии повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо последнего не оказалось на 415 автозаправочных станциях Казахстана, что составляет 13% от их общего количества по стране.

Об этом министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил на заседании Координационного центра под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, где обсудили меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, передаёт сайт главы правительства, передает informburo.kz

Глава Минэнерго рассказал, что сегодня совокупные запасы дизельного топлива в республике составляют 309 тысяч тонн. Кроме того, в апреле ожидается производство еще 441 тысячи тонн. Таким образом, общий объем дизеля в текущем месяце составит порядка 750 тысяч тонн, а прогнозное потребление – около 510 тысяч тонн с учётом нужд сельхозпроизводителей и КТЖ.

«По данным министра, на 7 апреля дизельное топливо отсутствовало на 415 из 3163 АЗС Казахстана. Для оперативного устранения нехватки Минэнерго собрало заявки от акиматов регионов для дополнительного обеспечения заправочных станций топливом. Государство принимает все меры по обеспечению стабильного производства на перерабатывающих предприятиях. В частности, досрочно завершён ремонт Шымкентского НПЗ, уже началась отгрузка нефтепродуктов. Приоритет при этом отдают сельхозпроизводителям и АЗС в регионах, испытывающим нехватку топлива», – говорится в сообщении.

По словам председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, дефицит, который возник в последние дни, связан с тем, что владельцы АЗС держат топливо на нефтебазах в ожидании предстоящего сокращения диспаритета цен. На частных нефтебазах удерживают 73% от имеющегося в наличии объёма дизтоплива по стране.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что за прошедшую неделю проанализировали более 3000 заправочных станций, особое внимание при этом уделили объектам, где имеются остатки топлива, но при этом снижается реализация, то есть отмечаются признаки ограничения продажи. Всего по стране выявили 152 такие АЗС. По всем фактам принимают меры реагирования.

Роман Скляр подчеркнул, что региональным штабам нужно действовать активнее, проводить регулярные рейдовые мероприятия.

«Спекуляции с ГСМ и придерживание топлива на нефтебазах категорически недопустимы, так как это напрямую влияет на энергетическую безопасность страны. Коллег из КГД, АФМ и АЗРК прошу усилить контроль за ситуацией на АЗС. При выявлении фактов неотпуска ГСМ при его наличии – не церемониться и наказывать по всей строгости закона. «КазМунайГазу» и КТЖ необходимо обеспечить своевременную и полноценную отгрузку и доставку с заводов заявленных объёмов ГСМ, в особенности дизельного топлива», – сказал он.

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