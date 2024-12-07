Министерство цифрового развития Республики Казахстан сообщает, что в результате обсуждения с операторами связи договорились о сохранении текущего уровня тарифов на услуги связи до конца 2024 года.

Инициатива Министерства направлена на поддержку граждан и бизнеса, для которых стабильная стоимость связи является важным условием доступности цифровых услуг. Операторы выразили готовность пойти навстречу государственным усилиям и зафиксировать действующие тарифы, несмотря на экономические вызовы.

«Связь — это основа повседневной жизни, работы и обучения. Сохранение стабильных тарифов на услуги связи демонстрирует нашу приверженность интересам граждан и поддержку социально значимых инициатив», — подчеркнули в Министерстве.

Министерство продолжит внимательно следить за соблюдением обязательств и предпринимать шаги для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры страны.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.