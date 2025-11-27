Руководитель костанайской сети супермаркетов у дома Евгений Заводчиков заявил, что с 2026 года их товарищество (восемь магазинов) может столкнуться с проблемами в работе с рядом поставщиков. По его словам, из-за перехода на новые налоговые правила сотрудничество с контрагентами на упрощённом режиме окажется нерентабельным, прежде всего по хлебобулочной, молочной продукции и товарам местных производителей.
«Есть послабления для ИП, для ТОО этих послаблений нет. Мы не сможем брать такие закупки в зачёт расходов. Условно: купили хлеб по 100 тенге — а в затраты это не идёт», — пояснил Заводчиков.
Аренда и налоги: «арифметика» затрат
Помимо НДС 16%, бизнесмен указывает на рост совокупной налоговой нагрузки по аренде, поскольку многие арендодатели работают по упрощёнке и уже уведомили о повышении ставок на 15–22%.
«Раньше мы платили только 12% НДС, теперь — 16% НДС плюс 20% КПН. Средняя аренда в Костанае — 5 000 тг за м², а с налогами выходит около 7 000. Для магазина у дома на 500 м² это 3,5 млн тг в месяц. Чтобы покрыть только аренду, надо выручить порядка 40 млн тг», — отметил он, добавив, что в итоге «повышение цен на продукты неизбежно».
Позиция налоговой: выбор режима и сроки уведомлений
В департаменте государственных доходов считают изменения частью борьбы с теневой экономикой и напоминают предпринимателям о необходимости осознанно выбирать режим налогообложения.
«Если у бизнеса большинство контрагентов — на общеустановленном режиме, то и самому может быть выгоднее перейти на него», — сказала руководитель управления ДГД по Костанайской области Зарина Бекмухамедова. — «Общеустановленный режим сложнее в учёте, чем упрощённая декларация, но позволяет брать к вычетам все подтверждённые расходы. В ряде случаев итоговые налоги оказываются ниже».
Налоговики также обозначили процедурные моменты перехода в 2026 году:
- Срок уведомления: с 1 января по 1 марта необходимо подать заявление о переходе на специальный налоговый режим (например, упрощённый).
- По умолчанию: при отсутствии заявления бизнес автоматически окажется на общеустановленном режиме.
- НДС: тем, кто прекращает быть плательщиком НДС со следующего года, нужно подать ликвидационную декларацию по форме 300, чтобы сняться с учёта.
Что это значит для покупателей
Сеть «магазинов у дома» прогнозирует давление на цены из-за роста налоговой и арендной нагрузки. Власти при этом рекомендуют бизнесу пересчитать экономику с учётом возможных вычетов и выбирать режим, соответствующий структуре поставок.
