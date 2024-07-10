Повышение дневных температур. Прогноз погоды от синоптиков

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В ближайшие трое суток синоптическая ситуация в атмосфере будет формироваться под влиянием южного циклона.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, на северо-западе, юго-востоке, 12-13 июля на западе, 13 июля на юге, в центре страны временами сильный дождь.
По Казахстану ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.
Прогнозируется понижение температуры воздуха: днем на западе страны до +25+30°С, на северо-западе до +20+30°С, а на севере и востоке республики ожидается повышение дневных температур до +28+38°С, на остальной территории изменений не ожидаются.
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