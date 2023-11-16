Повышение НДС будет. Что будет с ценами в Казахстане?

На брифинге на вопросы журналистов отвечал министр национальной экономики Алибек Куантыров. Об этом сообщает журналист Назымгуль Кумыспаева в своем инстаграм-аккаунте.

Министра спросили когда планируется повышение НДС и как это отразиться на ценах. Как сообщил Алибек Куантыров, повышение НДС планируется с 2025 года.

«Это (-Прим. повышение НДС) на 4%. Как я раньше отмечал, вклад в инфляцию будет весьма умеренным. Потому что, во-первых, НДС-ом охватывается далеко не вся экономика. Меньше 6% у нас всех налогоплательщиков являются плательщиками НДС. Из этих плательщиков НДС 40% не платят его. Потому что они получают различные преференции, освобождаются от НДС. Не ожидается у нас значительного давления на инфляцию, опять же в пределах одного процентного пункта и наоборот это позволит нам усилить конкурентоспособность наших товаров. Это позволит стабилизировать цены. Потому что мы будем работать по импортозамещению и продуктов питания и индустриальных продуктов. В целом, с учетом диверсификации экономики ситуация будет входить в положительный тренд, в том числе инфляция будет в пределах допустимых норм — это в 2025 году с учетом того, что инфляция к тому времени должна снизиться до 5-6% с учетом всех факторов. Продукты питания, которые продаются в стране — где-то на рынках, где-то в больших супермаркетах, большинство продавцов они не являются плательщиками НДС , то есть это небольшой процент», — отметил министр национальной экономики РК.