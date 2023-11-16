USD 461.53
EUR 500.76
RUB 5.17
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Повышение НДС будет. Что будет с ценами в Казахстане?

Повышение НДС будет. Что будет с ценами в Казахстане?

pixabay.com

На брифинге на вопросы журналистов отвечал министр национальной экономики Алибек Куантыров. Об этом сообщает журналист Назымгуль Кумыспаева в своем инстаграм-аккаунте. 

Министра спросили когда планируется повышение НДС и как это отразиться на ценах. Как сообщил Алибек Куантыров, повышение НДС планируется с 2025 года.

«Это (-Прим. повышение НДС) на 4%. Как я раньше отмечал, вклад в инфляцию будет весьма умеренным. Потому что, во-первых, НДС-ом охватывается далеко не вся экономика. Меньше 6%  у нас всех налогоплательщиков являются плательщиками НДС. Из этих плательщиков НДС 40% не платят его. Потому что они получают различные преференции, освобождаются от НДС. Не ожидается у нас значительного давления на инфляцию, опять же в пределах одного процентного пункта и наоборот это позволит нам усилить конкурентоспособность наших товаров. Это позволит стабилизировать цены. Потому что мы будем работать по импортозамещению и продуктов питания и индустриальных продуктов. В целом, с учетом диверсификации экономики ситуация будет входить в положительный тренд, в том числе инфляция будет в пределах допустимых норм — это в 2025 году с учетом того, что инфляция к тому времени должна снизиться до 5-6% с учетом всех факторов. Продукты питания, которые продаются в стране — где-то на рынках, где-то в больших супермаркетах, большинство продавцов они не являются плательщиками НДС , то есть это небольшой процент», — отметил министр национальной экономики РК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Борьбу с клопами ведут жители многоэтажки в Костанае