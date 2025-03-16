Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Миннациональной экономики РК по Костанайской области разместил несколько объявления о предстоящих общественных слушаниях в регионе.

Министерство национальной экономики РК сообщает, что состоятся общественные слушания по обсуждению проекта тарифа ТОО «ЭПК-форфайт» на повышение предельной цены на услуги электроснабжения департамента Костанайской области Комитета по регулированию естественных монополий.

Общественные слушания состоятся 17 марта в 15.00 в Костанайской области г. Костанай, ул. Гоголя, 177а, 4 этаж, в актовом зале.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области сообщает о проведении публичного слушания по обсуждению тарифа ГКП «Житикаракоммунэнерго» на услуги по передаче электрической энергий.

Состоятся общественные слушания по обсуждению тарифного проекта ЖК «Ерсеитов» на услуги, связанные с производством, распределением и поставкой тепловой энергии в Костанайской области.

Общественные слушания состоятся 17 марта в 11.00 в Костанайской области, г. Костанай, Северо-Западный микрорайон, квартал 45а, 4 дома.

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