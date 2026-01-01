Закон о республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусматривает индексацию с 1 января 2026 года всех видов государственных пособий, а также базовой и солидарной пенсий на 10%. Повышение будет произведено с учётом прогнозируемого уровня инфляции, который определяется Национальным банком Казахстана, сообщает informburo.kz

С начала 2026 года в стране установлены следующие социально-экономические показатели:

минимальная заработная плата — 85 000 тенге;

минимальная государственная базовая пенсионная выплата — 35 596 тенге;

минимальный размер пенсии — 69 049 тенге;

месячный расчётный показатель — 4 325 тенге;

прожиточный минимум — 50 851 тенге.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК напомнили, что с 2023 года реализуется поэтапное повышение базовой пенсии. В течение пяти лет её минимальный размер должен достичь 70% от прожиточного минимума, а максимальный — 120%.

Так, с 1 января 2026 года минимальная базовая пенсия составит 35 596 тенге, что соответствует 70% прожиточного минимума. Максимальный размер базовой выплаты увеличится с 110% до 118% и достигнет 60 005 тенге.

Для наглядности в министерстве привели пример. Пенсионер 70 лет, вышедший на пенсию в 2019 году, в 2025 году получал из бюджета 171 588 тенге, включая базовую выплату в размере 50 851 тенге и солидарную пенсию — 120 737 тенге. После индексации с 1 января 2026 года общий размер его пенсии вырастет до 192 816 тенге. При этом базовая пенсия составит 60 005 тенге, солидарная — 132 811 тенге. Указанные суммы не учитывают выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда.

Также с начала 2026 года увеличатся размеры государственных пособий. Единовременное пособие при рождении первого, второго и третьего ребёнка возрастёт с 149 416 до 164 350 тенге, при рождении четвёртого и последующих детей — с 247 716 до 272 475 тенге.

Пособия для многодетных семей, размер которых зависит от количества детей, также будут проиндексированы. Так, для семей с четырьмя детьми выплата увеличится с 63 030 до 69 330 тенге, а для семей с десятью детьми — со 157 280 до 173 000 тенге.

Повышение коснётся и лиц с инвалидностью. Пособие для инвалидов I группы вырастет со 101 702 до 111 872 тенге, II группы — с 81 362 до 89 498 тенге, III группы — с 55 474 до 61 021 тенге.

Кроме того, на 10% увеличатся социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца из Государственного фонда социального страхования. Эти выплаты назначаются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям.

Размер социальных выплат определяется индивидуально и зависит от среднемесячного дохода, с которого уплачивались социальные отчисления за последние два года, степени утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и уровня замещения дохода.

