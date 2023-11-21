Повышение стипендий, бесплатное питание в школах и модернизация сельского здравоохранения. Что сделано в РК за год

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Вопросам развития образования и здравоохранения в Казахстане уделяется повышенное внимание, так как от качества человеческого капитала напрямую зависит способность республики достигать успехов в различных направлениях. Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» обозначил амбициозные цели по укреплению данных сфер, сообщает primeminister.kz
«Государство несет прямую ответственность за образование, здоровье и благополучие граждан. Наш социальный бюджет продолжает расти – триллионы тенге идут на возведение и модернизацию детских садов, школ, больниц, объектов культуры и спорта, а также на адресную помощь. За большими цифрами стоят интересы человека, каждый нуждающийся гражданин должен чувствовать персональную заботу государства», — говорится в предвыборной программе Президента.
О работе Правительства РК по развитию сфер образования и здравоохранения в рамках исполнения предвыборной программы Главы государства за год читайте в подборке Primeminister.kz.
- С 1 сентября в Казахстане увеличены размеры ежемесячных государственных стипендий: студентам бакалавриата – на 20%, обучающимся в магистратуре и докторантуре – на 15%, студентам ТиПО – на 50%. В целом к 2025 году размеры стипендий студентов будут поэтапно увеличены в 2 раза от уровня 2020 года.
- Нехватка мест в общежитиях вузов и колледжей за год сокращена почти в 3 раза – с 62,8 тыс. койко-мест в 2022 году до 23,9 тыс. в октябре текущего года.
При этом усовершенствован механизм государственного заказа на строительство общежитий. В частности, увеличен норматив с 122 МРП до 195 МРП (на 20%) за койко-место в год по республике и с 144 МРП до 230 МРП (на 20%) за койко-место в год для Алматы.
На 2023 год запланирован ввод 44 общежитий на 10,9 тыс. мест, из которых введено 25 общежитий. До конца текущего года планируется ввод еще 19 общежитий.
- С 1 сентября в республике организовано бесплатное горячее питание для всех учащихся 1-4 классов. Охвачено 1,4 млн детей, из местных бюджетов выделено 25 млрд тенге.
Питание также предоставляется более 200 тыс. учащихся 5-11 классов из социально уязвимых слоев населения. Кроме того, бесплатным питанием в дошкольных организациях обеспечено более 97 тыс. детей данной категории.
Пересмотрены нормы питания детей в организациях образования: акцент сделан на использование отечественной продукции, усиление мониторинга качества еды и популяризацию здорового питания.
Начата разработка добровольной накопительной системы «Келешек», которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию.
В рамках системы ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет), где начнут копиться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5-7% и инвестиционного дохода.
Параллельно будет идти накопление средств в рамках инициативы Главы государства «Национальный фонд — детям», что впоследствии позволит консолидировать накопления и оплатить обучение в выбранном вузе. При этом сохранятся государственные образовательные гранты, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. «Келешек» станет дополнительным механизмом поддержки. В случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.
Добровольная накопительная система «Келешек» будет доступна в Казахстане со следующего года.
- В этом году малообеспеченные семьи получили не менее 40 тыс. тенге на каждого ребенка для самостоятельного приобретения школьной одежды и канцелярских товаров. Всего охвачено 463 тыс. детей, направлено 19 млрд тенге бюджетных средств.
- Начата реализация нацпроекта «Комфортная школа». До 2026 года будет построено 369 школ нового формата на 740 тыс. ученических мест.
- Проводится реновация действующих школ. Ежегодно в них открывается 1 000 современных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики и STEM. До 2029 года будет открыто 7 тыс. таких кабинетов.
- В целях увеличения охвата детей дошкольным воспитанием и обучением разработан и утвержден пошаговый план ввода новых дошкольных организаций на 2023-2027 годы. В республике запланировано открытие 2 483 дошкольных учреждений на 300 тыс. мест, из них в 2023 году – на 81 тыс. мест.
С начала года открыто 525 дошкольных организаций на 53,9 тыс. мест. Охват детей от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением на сегодня составляет 89,7%. До конца года планируется ввод еще 27,1 тыс. новых мест.
Наряду с этим в целях обеспечения детей дошкольного возраста качественным воспитанием и обучением в текущем году:
- создано 79 центров компетенций дошкольных организаций для трансляции и внедрения передового педагогического опыта;
- разработано 24 курса повышения квалификации для педагогов, в том числе для руководителей и методистов дошкольных организаций;
- около 19 тыс. педагогов прошли курсы повышения квалификации.
В 100% школ внедрена модель непрерывного экологического образования, развития культуры бережливого использования всех ресурсов.
Ведется работа по увеличению финансирования прикладной науки, в том числе за счет софинансирования научных исследований бизнесом, создания условий для коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также через выделение ежегодных грантов. Из республиканского бюджета на прикладную науку предусмотрено свыше 500 млрд тенге на 2024-2026 годы.
В текущем году уже реализуются 66 проектов по коммерциализации на 16,9 млрд тенге. Объявлен новый конкурс на 17,1 млрд тенге.
В целом общий бюджет науки на 2023-2025 годы в сравнении с предыдущим трехлетним периодом вырос в 3,3 раза и составил 643 млрд тенге.
Кроме того, оказывается поддержка молодым ученым. В октябре этого года объявлен конкурс на грантовое финансирование проектов «Жас ғалым» на 2024-2026 годы на 9 млрд тенге. Также объявлен конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2024-2026 годы.
Принимаются меры по формированию и развитию специализированных инжиниринговых центров, научно-технологических парков при ведущих вузах и крупных предприятиях. В частности, выделено финансирование на формирование научно-технологической инфраструктуры. В 2023-2025 годах планируется создать 2 научно-технологических парка и 2 инжиниринговых центра:
- строительно-технический инжиниринговый центр по оказанию полного цикла аккредитованных услуг строительному и дорожно-строительному секторам РК;
- инновационный инжиниринговый центр энергогенерирующих технологий для горно-металлургического комплекса;
- межотраслевой научно-производственный экологический комплекс по разработке и промышленной реализации новых эффективных технологий переработки техногенных отходов;
- научно-технологический парк в сфере АПК.
Реализуются проекты по созданию 13 современных перинатальных центров, возведению и модернизации онкологических центров. В частности, в Астане строится новый Национальный научный онкологический центр, который будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, впервые представленным в Казахстане. На сегодняшний день работы завершены на 90%: возведены лечебно-диагностический корпус на 210 коек с центрами лучевой и ядерной медицины, центр протонной терапии и т.д. Он позволит Казахстану первым в Центральной Азии проводить протонную терапию для онкобольных.