Казахстанцам пришло уведомление о существенном повышении тарифов на домашний интернет от оператора связи Beeline (ТОО «КаР-Тел»). За разъяснением ситуации корреспондент Tengrinews.kz обратился в Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК).
«В связи с поступающими жалобами на изменение цен с февраля 2025 года на проводной интернет (интернет дома) от ТОО «КаР-Тел» в установленном законодательством порядке истребована соответствующая информация от оператора, которая будет изучаться на предмет соответствия законодательству в области защиты конкуренции», — сообщили в АЗРК в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.
Как отмечается, если в действиях субъектов рынка будут обнаружены признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции, Агентство примет необходимые меры антимонопольного реагирования.
«В соответствии со статьей 216 Предпринимательского кодекса антимонопольный орган в пределах своих полномочий расследует нарушения законодательства в области защиты конкуренции и принимает решение по результатам расследования. Под расследованием понимаются мероприятия, направленные на сбор фактических данных, подтверждающих или опровергающих нарушения законодательства», — говорится в ответе.