В ведомстве нам ответили, что изучат ситуацию.

«В связи с поступающими жалобами на изменение цен с февраля 2025 года на проводной интернет (интернет дома) от ТОО «КаР-Тел» в установленном законодательством порядке истребована соответствующая информация от оператора, которая будет изучаться на предмет соответствия законодательству в области защиты конкуренции», — сообщили в АЗРК в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.

Как отмечается, если в действиях субъектов рынка будут обнаружены признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции, Агентство примет необходимые меры антимонопольного реагирования.