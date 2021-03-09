Повышение тарифов на электроэнергию разъяснили в Минэнерго

Во вторник, 9 марта, появилась информация о том, что в Казахстане могут повысить предельные тарифы на электроэнергию. В Минэнерго прокомментировали эту новость, передает zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что в сентябре 2020 года им поступила заявка от 37 энергопроизводящих организаций (из 45, по которым устанавливаются предельные тарифы) на корректировку предельных тарифов электрической энергии.

Данное право энергопроизводящих организаций отражено в законодательстве об электроэнергетике. В соответствии с п. 2 ст. 12-1 закона РК «Об электроэнергетике», на основании обращения энергопроизводящей организации в уполномоченный орган в связи с изменением стоимости цены на уголь, газ, серосодержащее сырье, нефтепродукты, используемые в качестве топлива для производства электрической энергии, на воду, используемую для технологических нужд в процессе производства электрической энергии, и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку угля, газа, серосодержащего сырья, нефтепродуктов производится корректировка предельных тарифов, — пояснил директор департамента развития электроэнергетики МЭ РК Айдос Дарибаев

Он отметил, что в 2020 году и с начала 2021 года увеличились независящие от энергопроизводящих организаций следующие затраты:

увеличение стоимости топлива (цена угля Каражыра на 8,6%, цена угля ТОО «Богатырь Комир» увеличена в 2020 году на 9,9%, затраты по его транспортировке увеличены на 7%); увеличение объемов обязательной покупки электроэнергии, производимой ВИЭ (в 2021 году объем увеличен на 68% в сравнении с 2020 годом, затраты на ВИЭ увеличены на 49%); увеличение затрат по обязательным платежам в бюджет, в связи с увеличением МРП (с 2 778 тенге в 2020 году до 2 917 тенге в 2021 году); увеличение стоимости транспортировки газа; увеличение затрат на проведение ремонтных работ.

Также глава департамент отметил, что на сегодня участились случаи аварийного выбытия электрических мощностей, снижения качества электроснабжения потребителей и увеличения рисков зависимости единой электроэнергетической системы Казахстана от соседних стран. За 2020 год в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4 458 технологических нарушений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число технологических нарушений увеличилось на 448 или на 11%.

На сегодня Министерством энергетики продолжается работа по рассмотрению вопроса корректировки предельных тарифов электрической энергии энергопроизводящих организаций совместно с Комитетом по регулированию естественных монополией и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». При их рассмотрении Министерством применяется индивидуальный подход по каждому случаю. Необходимо отметить, что в компетенцию Министерства энергетики входят вопросы утверждения предельных тарифов на производство электрической энергии энергопроизводящих организаций на семилетний период. Корректировкой тарифов для населения занимается Министерство национальной экономики, — резюмировал Дарибаев.

Обсуждение проекта по увеличению тарифов на электроэнергию продлится до 25 марта.

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